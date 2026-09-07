Gruppenvergewaltigung in Cala Ratjada: Haftstrafen für die Täter, die aber keinen Tag ins Gefängnis müssen

Ein Gericht auf Mallorca hat am Montagmorgen (7.9.) fünf junge Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren zu zusammengerechnet 18 Jahren Haft wegen einer Gruppenvergewaltigung verurteilt. Für die Tat in Cala Ratjada an zwei Minderjährigen im Jahr 2019 müssen die Täter aber nicht ins Gefängnis. Dank eines Deals der Anwälte vor dem Prozess kommen sie mit Bewährungsstrafen davon.

Zu der Tat kam es am 30. November 2019. Die Männergruppe nahm die Mädchen im Alter von damals 15 und 16 Jahren im Auto zu einem Acker mit. Dort vergingen sich die Täter an den Jugendlichen. Laut der Anklageschrift forderte die Staatsanwaltschaft in einem Fall 30 Jahre Haft wegen Vergewaltigung, in vier weiteren Fällen 15 Jahre. Drei Männern wurde sexuelle Aggression vorgeworfen, der vierte sah tatenlos zu und machte sich dadurch als Mittäter schuldig.

Deal auf Bitten der Anwälte der Opfer

Die Anwälte der Opfer baten um eine außergerichtliche Einigung, damit die jungen Frauen nicht aussagen müssen. Der Deal beinhaltet, dass der Vergewaltigungsvorwurf mit Penetration fallengelassen wurde. Das Gericht segnete die Einigung ab. Vier Männer bekamen je zwei Jahre Haft für sexuelle Aggression in zwei Fällen, einer zwei Jahre Haft für die Mittäterschaft.

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Da keine der einzelnen Strafen länger als zwei Jahre ist und die Täter keine Vorstrafen hatten, sieht das spanische Recht die Möglichkeit vor, die Strafe auf Bewährung auszusetzen. Diese beträgt fünf Jahre. Die Verurteilten dürfen sich zudem den Opfern nicht nähern und müssen diese mit 70.000 Euro entschädigen. Zudem verurteilte das Gericht die Männer zu einem Bußgeld in Höhe von 2.160 Euro. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Da die Verurteilten zuvor nicht mal in Untersuchungshaft waren, müssen sie für die Tat keinen einzigen Tag ins Gefängnis.

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