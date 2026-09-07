Es ist einfach zu heiß: Deutsche Touristen brechen Urlaub auf Mallorca ab

Gemäß der Europäischen Kommission für Tourismus zweifeln drei von zehn Mallorca-Urlaubern an der üblichen Reise auf die Insel. Grund: Es ist einfach zu heiß. Immer mehr deutsche Touristen haben in dieser Saison ihren Mallorca-Urlaub abgebrochen, weil sie vor der Hitze fliehen mussten.

Der Sommer war und ist in diesem Jahr extrem heiß. Insgesamt kommt der spanische Wetterdienst Aemet bislang auf vier Hitzewellen. Die bislang letzte im August dauerte sogar 13 Tage lang an. Selbst nun im September, dem lukrativen Zeitraum der Goldkettchenträger und Kegelclubs, hält die Hitze weiter an. Zumindest noch ein paar Tage.

Die Mallorquiner selbst flüchten im Sommer regelmäßig in den Norden Spaniens, um nicht bei 40 Grad in der Sonne zu braten. 28 Prozent der Urlauber aus den acht wichtigsten Herkunftsländern wollen künftig den Hochsommer auf Mallorca meiden. Neben der Hitze sind die Menschenmassen und die hohen Kosten weitere Gründe dafür.

Es reichen schon 30 Grad aus

„Extreme Wetterphänomene werden zunehmend zu einem relevanten Bestandteil des touristischen Erlebnisses. Daher müssen Reiseziele klimatische Bedingungen vorausschauend berücksichtigen und dürfen nicht nur auf sie reagieren. Hitzewellen lassen sich nicht kontrollieren, wohl aber die Erwartungen der Reisenden und ihre Reiseerfahrung“, sagt Carlos Cendra, Sprecher des Unternehmens The Data Appeal Company, das die Auswirkung des Wetters auf den Urlaub erforscht. "Das Verständnis der unterschiedlichen Komfortschwellen in den wichtigsten Herkunftsmärkten kann Reisezielen dabei helfen, ihre Vermarktung, ihr Angebot und die Gestaltung touristischer Erlebnisse im Verlauf der Saison anzupassen.“

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Antoni Riera, Leiter von Impulsa Balears, fand heraus, dass eine gefühlte Temperatur von 39,1 Grad reicht, um Urlauber abzuschrecken. Dafür reichen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet 30 Grad und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit aus. Mallorca verkommt dadurch zur regelrechten Hitzehölle.

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