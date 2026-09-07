Schleusernetzwerke nutzen zunehmend schnelle Boote für den Transport von Migranten zwischen Algerien und Mallorca

Die Schleusernetzwerke auf der Route zwischen Algerien und Mallorca setzen offenbar wieder verstärkt auf sogenannte „Migranten-Taxen“: schnelle Boote, die Migranten an der Küste auf Mallorca absetzen und anschließend nach Nordafrika zurückkehren.

Am Wochenende (5.9./6.9.) soll diese Methode gleich zweimal zum Einsatz gekommen sein. In beiden Fällen wurden Einwanderer an Land entdeckt, ohne dass – wie sonst häufig – ein Boot zurückgelassen worden war.

Einsatz am Cap de Ses Salines

Am Samstag gegen 16 Uhr griff die Guardia Civil in der Nähe des Leuchtturms am Cap de Ses Salines 16 Migranten aus Nordafrika auf. An dem Einsatz waren Einheiten aus Santanyí und Campos sowie die Guardia Civil beteiligt. Die Gruppe wurde nahe der kleinen Zufahrtsstraße zum Leuchtturm festgesetzt, vor den Augen zahlreicher Badegäste.

Nahezu zeitgleich entdeckte eine Einheit der Guardia Civil ein kleines Boot, das sich vom Küstenbereich entfernte. Offenbar war es wegen Treibstoffmangels oder zu knapp kalkulierter Reserven langsamer unterwegs als vorgesehen. Die Beamten holten das Boot rund eine halbe Seemeile vor dem Cap de Ses Salines ein und brachten es zum Club Náutico von Sa Ràpita. Die beiden mutmaßlichen Bootsführer wurden festgenommen.

Starker Motor

Das Boot war etwa sechs bis sieben Meter lang, hatte einen Rumpf aus Glasfaser, eine Mittelkonsole und war augenscheinlich für Fischerei oder Küstenfahrten konzipiert.

Einsatz der Guardia Civil. / DM

Für insgesamt 18 Personen – 16 Migranten und zwei Bootsführer – wirkte es vergleichsweise klein. Auffällig war allerdings der starke Außenbordmotor mit geschätzt 115 bis 150 PS sowie mehrere zusätzliche Benzintanks.

Neun Stunden für die Überfahrt

Die Strecke vom algerischen Festland bis zum Cap de ses Salines beträgt je nach Ausgangspunkt rund 150 Seemeilen. Bei durchschnittlich 15 Knoten lässt sich die Überfahrt in etwas mehr als neun Stunden bewältigen. Herkömmliche Migranteboote benötigen für dieselbe Route oft mindestens zwei Tage.

Bereits am Freitag war nach Informationen des "Diario de Mallorca" ein weiteres „Migranten-Taxi“ im Einsatz. Es setzte zwölf Einwanderer aus Nordafrika direkt an der Hafeneinfahrt von Cabrera, in der Nähe des Leuchtturms, ab. Dieses Boot soll deutlich leistungsstärker gewesen sein und über zwei Außenbordmotoren mit jeweils 300 PS verfügt haben. Anschließend habe es wieder Kurs auf Algerien genommen, um weitere Migranten aufzunehmen.

Drei Rettungseinsätze am Sonntag

Am Sonntag wurden nach Angaben der Regierungsdelegation insgesamt 66 Migranten auf See gerettet. Um 8.50 Uhr bargen die Einsatzkräfte 26 Menschen aus Afrika rund zwölf Seemeilen vor dem Cap de ses Salines.

Um 13.42 Uhr wurden weitere 27 Personen südöstlich von Cabrera gerettet. Gegen 14.10 Uhr nahm die Guardia Civil schließlich noch 13 Menschen aus dem Norden von Afrika auf, ebenfalls rund 18 Seemeilen südöstlich von Cabrera.

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