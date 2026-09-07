Toter Minderjähriger vor Formentera gefunden – wahrscheinlich handelt es sich um einen Migranten

Beamten der Guardia Civil untersuchen den Fund der Leiche eines Minderjährigen in den Gewässern vor Formentera. Wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gaben, wurde der Körper am Samstag (5.9.) gegen 15 Uhr entdeckt. Eine Patrouille barg den Toten und brachte ihn anschließend in den Hafen von Ibiza.

Die Leiche befand sich bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. Der Minderjährige trug eine Rettungsweste. Deshalb schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich um einen Migranten handeln könnte, der während der Überfahrt mit einem Flüchtlingsboot ums Leben kam.

Immer mehr "Migranten-Taxen"

Die Balearen verzeichnen derzeit erneut zahlreiche Ankünfte von Migranten aus Nordafrika. Seit Jahresbeginn 2026 sind etwa 5.000 Menschen auf diesem Weg auf den Balearen angekommen. Schleusernetzwerke auf der Route zwischen Algerien und den Inseln setzen dabei offenbar auch verstärkt auf schnelle sogenannte „Migranten-Taxen“, die Menschen an der Küste absetzen und anschließend nach Nordafrika zurückkehren. Allein am vergangenen Wochenende wurden auf Mallorca und auf Cabrera mehrere Gruppen aufgegriffen oder gerettet, die an der Küste abgesetzt worden waren. Die Bootsführer sollen sich daraufhin auf den Weg nach Algerien gemacht haben, um weitere Migranten übers Mittelmeer zu bringen.