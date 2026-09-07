Zehn Minuten für die Schatzsuche: Zwölf Tonnen Überraschungspakete kommen nach Mallorca
Ab 8. September in Palma: Blindverkauf unzustellbarer Pakete
Auf Schatzsuche in einem Meer aus verwaisten Paketen: Läden, in denen nicht zugestellte Sendungen verkauft werden, sorgen in Spanien seit Jahren für viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Im vergangenen Mai brachte das französische Start-up King Colis das Konzept erstmals nach Mallorca. Nun kehrt das Unternehmen mit seinem Pop-up-Store zurück: Vom 8. bis 12. September macht es erneut im Einkaufszentrum Porto Pi in Palma Station – im Erdgeschoss gegenüber der Müller-Filiale.
Bei der ersten Aktion auf Mallorca wurden innerhalb von weniger als vier Tagen mehr als zehn Tonnen Pakete verkauft. Die Bestände waren bereits vor dem ursprünglich geplanten Ende der Veranstaltung aufgebraucht. Dieses Mal bringt King Colis rund zwölf Tonnen nicht zugestellter Sendungen mit, wie das französische Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab.
Der Pop-up-Store ist von Dienstag bis Samstag jeweils von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Minderjährige dürfen die Veranstaltung nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Wer Warteschlangen umgehen möchte, kann für 15 Euro einen sogenannten Fast Pass über die Website (king-colis.com) erwerben.
Woher kommen die Pakete?
King Colis verkauft Pakete aus Onlinebestellungen, die ihren ursprünglichen Empfängern nicht zugestellt werden konnten und deren Kaufpreis bereits erstattet wurde – häufig etwa wegen einer fehlerhaften Adresse oder Problemen bei der Zustellung. Statt vernichtet oder weiter eingelagert zu werden, kommen die Sendungen über die Verkaufsstellen oder den Online-Shop des Unternehmens wieder in den Handel. King Colis zog mit seinem Pop-up-Shop bereits durch einige spanische Großstädte: Madrid, Barcelona oder Bilbao.
Was sich in den Paketen befindet, erfahren die Käufer erst, wenn sie diese öffnen. Zur Auswahl stehen zwei Tarife: Standard für 2,29 Euro pro 100 Gramm und Premium für 2,99 Euro pro 100 Gramm. Viel Zeit zum Ertasten, Schütteln oder Abwägen bleibt allerdings nicht: Innerhalb von zehn Minuten müssen die Besucher ihre mysteriöse Schatzkiste auswählen.
Was steckt drin?
Der Inhalt kann sehr unterschiedlich ausfallen: von Technikprodukten über Kleidung und Haushaltswaren bis hin zu Accessoires, Alltagsgegenständen oder Sammlerstücken. Höherwertige Artikel, darunter auch Technik, befinden sich laut King Colis meist in den Premium-Paketen.
„Ich habe erlebt, wie Menschen auch mal ein Tablet bekommen haben“, erzählt eine Sprecherin des Unternehmens im Gespräch mit der MZ. Dennoch sei es dann doch wahrscheinlicher, eine Tablethülle als das Gerät selbst zu erwischen.
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