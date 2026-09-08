Auf dem Sóller-Pass kollabiert: 66‑Jähriger kippt vom Rad und stirbt

Ein 66-jähriger Niederländer ist am Dienstagmorgen (8.9.) bei einer Radtour am Sóller-Pass ums Leben gekommen. Nach Angaben der Guardia Civil war der Mann mit einer Gruppe unterwegs, als er plötzlich vom Fahrrad stürzte. Trotz Wiederbelebungsversuchen konnte er nicht gerettet werden.

Zu dem Vorfall kam es gegen 9.30 Uhr auf der alten Passstraße Ma-11A bei Sóller. Nach Informationen des Online-Portals "Crónica Balear" hielt sich der 66-Jährige gemeinsam mit seiner Partnerin im Urlaub auf Mallorca auf. Bereits vor dem Start der Radtour mit der Gruppe soll er sich nicht wohlgefühlt haben.

Die Gruppe startete in Sóller und fuhr anschließend auf die Ma-11A. Während des Anstiegs soll der Niederländer plötzlich vom Rad gekippt sein. Daraufhin alarmierte die Radfahrergruppe den Rettungsdienst.

Reanimation gescheitert

Als Erste trafen Beamte der Ortspolizei Sóller am Unglücksort ein und begannen laut "Crónica Balear" mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach ihrer Ankunft übernahmen Rettungssanitäter die Reanimation, konnten den Mann jedoch nicht mehr retten. Auch die Guardia Civil war vor Ort.

Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Nach Angaben einer Sprecherin der Guardia Civil deutet derzeit vieles auf ein Herz- oder Herz-Kreislauf-Versagen hin. Gewissheit soll jedoch erst die Autopsie bringen.