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Deutscher stirbt vor Diskothek in Deutschenhochburg Peguera

Der 69 Jahre alte Mann soll zuvor gestürzt sein

Ein Foto der Diskothek aus dem Jahr 2024.

Ein Foto der Diskothek aus dem Jahr 2024. / Simone Werner

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Simone Werner

Simone Werner

Ein 69 Jahre alter Deutscher ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (8.9.) ganz in der Nähe der Diskothek Rendezvous in Peguera, die direkt am bekannten Bulevar liegt, gestorben. Das hat die Guardia Civil der MZ auf Anfrage bestätigt. Der Vorfall soll sich gegen 0.45 Uhr ereignet haben.

Das Lokal, in dem sich der Vorfall zugetragen hat, liegt direkt auf dem bekannten Bulevar.

Das Lokal, in dem sich der Vorfall zugetragen hat, liegt direkt auf dem bekannten Bulevar. / Simone Werner

Die Beamten nehmen an, dass der Mann zuvor gestürzt war. Daraufhin fanden Augenzeugen ihn bewusstlos und in einer großen Blutlache vor und alarmierten die Einsatzkräfte. Zunächst trafen die Beamten der Guardia Civil ein, die versuchten, den Mann wiederzubeleben.

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Wenig später kamen auch die Rettungssanitäter zum Unfallort. Sie versuchten, während einer Stunde lang, das Leben des Mannes zu retten, konnten dann jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

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