Erfand Mallorcas Ramon Llull das Enigma-Prinzip schon im Mittelalter?

Auch wenn die Enigma im Jahr 2018 erfunden wurde, hat das Konzept eine viel weiter zurückreichende Ideengeschichte – bis hin zu Mallorcas Universalgelehrten Ramon Llull.

In dem Werk „Ars magna“ konzipierte der mittelalterliche Philosoph, Theologe und Mystiker (ca. 1232 bis 1316) eine logische „Denkmaschine“ aus unterschiedlich großen, übereinandergelegten Pergamentscheiben, die mit Buchstaben beschriftet waren. Als Achse diente ein Seidenfaden, der durch den Mittelpunkt aller Scheiben sowie die Buchseite gezogen, verknotet und fixiert wurde.

Durch das bloße Drehen der Scheiben spuckte die Maschine automatisch alle logisch möglichen Kombinationen und Argumente aus, ohne dass ein Gedanken vergessen werden konnte. Dies zwang den Benutzer, den logischen Pfaden zu folgen: Die festen Gesetze des Universums wurden mechanisch abgespielt.

Das ist das Enigma-Prinzip

Die Enigma funktioniert nach demselben Prinzip – Kreise drehen sich, Begriffe oder Symbole werden nach logischen Regeln neu kombiniert, und die Dechiffriermaschine gibt ein eindeutiges Ergebnis aus. Ein entscheidender Unterschied liegt in der technischen Ausführung: Statt Scheiben aus Pergament kommen bei der Enigma von einer Tastatur gesteuerte Metallwalzen zum Einsatz.

In der "Ars Magna" gewann Llull Erkenntnisse durch mechanisches Kombinieren. / Archiv

In der Praxis gab der Bediener etwa den Buchstaben A ein, Strom floss durch die gedrehten Walzen, und am Ende leuchtete beispielsweise ein X auf. Bei jedem Tastendruck bewegte sich die rechte Walze mechanisch um eine Position weiter. Dadurch änderte sich der innere Schaltkreis, sodass derselbe Buchstabe beim nächsten Mal ein anderes Licht aktivieren würde. Ein Schreiber hielt derweil jeden Leuchtbuchstaben fest und gab anschließend den fertigen Buchstabensalat zum Funker, der ihn – zusammen mit Tagesschlüssel, Grundstellung der Walzen und Spruchschlüssel – in Morsezeichen übersetzte und schließlich versendete.

So ähnlich das Prinzip von Denkmaschine und Enigma, so unterschiedlich der Verwendungszweck: Wollte Llull mit seinen Kombinationen Wahrheit erzeugen oder Sinn finden, sollte die Enigma die Wahrheit verschleiern oder den Sinn unlesbar machen.

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