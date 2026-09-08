Mit Auto in einen Busch gefahren: Unfallopfer auf Mallorca an Brandwunden verstorben

Ein Autofahrer auf Mallorca ist am Dienstagmorgen (8.9.) an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der Mann hatte sich starke Brandwunden zugezogen. Auch eine Ersthelferin verletzte sich bei der Rettungsaktion.

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, kam es am Montag außerhalb des Ortes Sant Joan gegen 11.20 Uhr zu dem Unfall. Der Autofahrer kam aus unbekannten Gründen von der Straße ab und fuhr auf ein Feld, wo er in einem trockenen Busch zum Stillstand kam.

Busch entzündete sich

Der Mann versuchte offenbar, auf die Straße zurückzufahren. Der heiße Motor entzündete das Buschwerk, die Flammen griffen auf das Auto über. Eine Frau half dem Mann aus dem brennenden Wagen. Das Opfer kam zuerst mit schweren Brandwunden von 50 Prozent unterhalb der Hüfte ins Krankenhaus Son Espases, wurde wenig später aber nach Barcelona verlegt. Das Krankenhaus Vall d'Hebron gehört zu den besten Kliniken bei Brandverletzungen in Spanien. Dort erlag der Mann jedoch seinen Verletzungen.

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Die Ersthelferin kam mit leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus von Manacor.