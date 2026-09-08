"Sie nehmen direkt vor den Kindern Drogen": Anwohner eines Platzes in Zentrum von Palma gehen auf die Barrikaden

Anwohner der Plaça d'Alexandre Jaume im Zentrum von Palma haben genug: Drogenkonsum, mutmaßlicher Drogenhandel, Exkremente und wiederkehrende Auseinandersetzungen seien bei ihnen an der Tagesordnung, beklagen sie. Der Platz befindet sich am unteren Ende der Einkaufsstraße Carrer Sindicat. Laut den Residenten konsumieren und verkaufen dort täglich Dutzende Menschen Drogen und verrichten ihre Notdurft im öffentlichen Raum – ohne dafür belangt zu werden. Die Bewohner fordern seit Längerem ein Eingreifen der Behörden und mehr Polizeipräsenz.

Eine Anwohnerin sagt, die Behörden hätten ihnen erklärt, sie könnten nicht eingreifen, weil es sich um besonders verletzliche Menschen handle. Unter ihnen seien Obdachlose, die den Platz zum Ausruhen nutzten. Weil die regelmäßigen Beschwerden nach Ansicht der Bewohner bislang keine Wirkung gezeigt haben, haben sie eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Dort tauschen sie sich über Vorfälle aus und dokumentieren die Zustände mit Spritzen, Ausscheidungen und Handgreiflichkeiten. Diese ereigneten sich sowohl tagsüber als auch nachts.

Anwohner berichten von Verschlechterung seit 2020

"Wir sind verzweifelt. Seit 2020 hat sich die Situation nach und nach verschlimmert", sagt eine Anwohnerin. Die Unsicherheit habe zugenommen. Restaurants in der Umgebung verlören wegen mangelnder Sauberkeit und unangenehmer Gerüche Kunden. Immer wieder verständigten die Bewohner den Reinigungsdienst Emaya. "Aber nach zehn Minuten kommen sie (die Obdachlosen, d. Red.) zurück, und kurz darauf ist der Platz wieder schmutzig", schildert die Frau.

Eine weitere Bewohnerin berichtet, dass einige der Menschen von der Plaça d'Alexandre Jaume auf den Spielplatz an der Plaça Nova de la Ferreria ausweichen, wenn sich auf dem Platz zu viele Personen aufhalten. Dort seien sie weniger sichtbar. Gleichzeitig hielten sich dort Kinder auf. Außerdem komme es regelmäßig zu Auseinandersetzungen. Darin würden teilweise auch Frauen hineingezogen, die ihren Lebensunterhalt mit Prostitution bestreiten. Vor allem in den frühen Morgenstunden seien Schreie zu hören, die nach Angaben der Bewohnerin mitunter in körperlichen Auseinandersetzungen endeten.

Prostituierte mit Messern verfolgt

Besonders beunruhigend seien gewaltsame Vorfälle. "Ich habe sogar gesehen, wie drogenabhängige Menschen Prostituierte mit Messern verfolgt haben", berichtet die Anwohnerin. Es gehe sowohl um die Sicherheit der Frauen als auch um die der Bewohner. Sie fordert deshalb, die betroffenen Frauen besser zu schützen.

Nach Angaben der Anwohner hat auch die sichtbare Prostitution in den Straßen rund um die Plaça d'Alexandre Jaume zugenommen. Frauen warteten dort auf Plastikstühlen in den Gassen auf Kunden. Für Passanten, darunter Residenten und Urlauber, sei dieser Anblick inzwischen alltäglich geworden. Die Situation sei "schwierig zu kontrollieren", räumt eine Bewohnerin ein. Dennoch müsse auch für die Frauen eine Lösung gefunden werden. Aus ihrer Sicht verschlechtere sich die Lage im Viertel "rasant". /bro

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