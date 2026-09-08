Von Franco gekauft, heute auf Mallorca: Die Geschichte einer legendären Enigma

Die Kiste aus abgenutztem Eichenholz fällt beim Eintreten nicht sofort ins Auge. Statt in einer Vitrine drapiert und raffiniert ausgeleuchtet, steht sie auf einem Bürotisch im Militärmuseum San Carlos, im Hafen von Porto Pí in Palma. Direktor Juan Rigo klappt den Deckel der Transportkiste nach oben. Darin befindet sich ein metallener Apparat, der auf den ersten Blick aussieht wie eine Schreibmaschine aus dem frühen 20. Jahrhundert. Doch oberhalb der Tastatur sucht man Typenhebel, Schreibwalze und Zeilenschalthebel vergeblich. Stattdessen sind in drei Reihen Glühlämpchen hinter 26 Buchstabenfenstern angeordnet.

Das ist sie also, die Enigma. Der Museumsdirektor entriegelt auch die metallene Klappe über dem Lampenfeld, und zum Vorschein kommt das mechanische und elektrische Herzstück der Wundermaschine: drei Chiffrierwalzen, die sich bei jedem Tastendruck wie ein Uhrwerk weiterdrehen und einen Buchstaben aufleuchten lassen. Vorführen lässt sich das allerdings heute nicht mehr: Die Batterie der Chiffriermaschine sei leider nicht mehr vorhanden, erklärt Rigo.

Von Franco erworben

Die Enigma mit der Seriennummer K-287 ist einer von mehreren Dutzend Apparaten, die der spätere Diktator Francisco Franco während des Spanischen Bürgerkriegs (1936–1939) von Deutschland für seine Truppen erworben hatte. Auch wenn sie sich heute auf Mallorca befindet, wurde sie ursprünglich von Alfredo Kindelán Duany benutzt, Chef der Luftstreitkräfte des nationalen Lagers. Die Enigma war ohnehin für den mobilen Einsatz konzipiert – beim sanften Anheben wiegt die K-287 gefühlt so viel wie ein voller Handgepäckkoffer.

Dass das Exemplar heute zum Fundus des Museums San Carlos gehört, ist einer späten Inventur in der spanischen Armee zu verdanken, über die „El País“ im Jahr 2008 berichtete. Die Zeitung enthüllte einen Bestand von 26 Enigma-Maschinen, der „Geheimwaffe“ Francos und Hitlers, eingelagert auf einem Dachboden im Madrider Buenavista-Palast, dem Hauptquartier der spanischen Armee. Die Geräte liefern heute Historikern eine wichtige Erklärung für die militärischen Erfolge der Franco-Truppen, aber nicht nur das. Spionage, Mathematik, menschliche Schicksale, der Beginn des Computerzeitalters – die Enigma zieht Informatiker, Sammler und Kinogänger gleichermaßen in ihren Bann, spätestens seit 2014 der Hollywood-Film „The Imitation Game – ein streng geheimes Leben“ die bahnbrechende Arbeit der britischen Codeknacker von Bletchley Park rund um das Genie Alan Turing einer weltweiten Öffentlichkeit bekannt machte.

Keine Fotos, keine Nachrichten

Zum Mythos der Wunderwaffe trägt auch bei, dass viele Details im Dunkel der Geschichte liegen. Im Fall der K-287 in Palma gibt es infolge der Geheimhaltung weder Fotos von der Benutzung, noch ist eine einzige Nachricht überliefert, die mit ihr chiffriert oder dechiffriert wurde. „Viele Unterlagen wurden vernichtet, vor allem alles, was mit den Chiffren zu tun hatte“, sagt José Ramón Soler Fuensanta.

Der Informatikingenieur, der als Dozent an der Tourismusschule auf Ibiza arbeitet, forscht seit Jahren zur Enigma und konnte zumindest einige Puzzle-Teile des Rätsels zusammensetzen. So geht Soler davon aus, dass auf den Balearen mindestens zwei Chiffriermaschinen im Einsatz waren. Ein Gerät, die K-205, hatte damals das Generalkommando auf den Balearen zur Verfügung. Ein weiteres dürfte sich auf einem in Palmas Hafen stationierten Schiff der italienischen Verbündeten befunden haben.

Der Spanische Bürgerkrieg war der erste Kampfeinsatz der Chiffriermaschine, die im Zweiten Weltkrieg Berühmtheit erlangen sollte. Erfunden wurde sie eigentlich für zivile Zwecke: Der deutsche Ingenieur Arthur Scherbius hatte sie 2018 für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen entwickelt. Um sein System international rechtlich abzusichern, kaufte er 1927 die Patente des niederländischen Erfinders Hugo Koch auf, der unabhängig ein ähnliches Prinzip patentiert hatte. Erst als die Enigma auf dem zivilen Markt floppte und die Briten Mitte der 1920er enthüllten, dass sie den deutschen Funkverkehr im Ersten Weltkrieg mühelos mitgelesen hatten, griff das deutsche Militär zu.

Das Kalkül der Nazis

Die Enigma, die die Nazis im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs an Franco verkauften, war allerdings eine kommerzielle Ausführung, wofür auch das K in den Seriennummern stehen dürfte. Einerseits lag den Deutschen daran, die Kommunikation zwischen den Achsenmächten zu sichern – zumal bis dato in Spanien in erster Linie manuelle Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz kamen und darüber hinaus beide Konfliktparteien des Bürgerkriegs zunächst noch die gleichen Codebücher benutzt hatten. Andererseits wollte man den Spaniern auch nicht das Spitzenmodell überlassen – offenbar aus Furcht, dass die Geräte den republikanischen Gegnern in die Hände fallen könnten.

So wurde im November 1936 eine erste Charge von zehn Geräten an das Franco-Lager geliefert, darunter auch die Enigma im Museum in Palma. Weitere Exemplare folgten. Im Gegensatz zum späteren Einsatz im Zweiten Weltkrieg hatte die Enigma im Spanischen Bürgerkrieg jedoch in erster Linie strategische statt taktische Bedeutung: Die wenigen Geräte waren Schlüsselstellen vorbehalten, die K-202 etwa exklusiv dem Hauptquartier des Generalísimo.

Mission Codeknacken: Frauen im Bletchley Park. / Wikimedia Commons

Die Strategien der Codeknacker

Auch wenn die Enigma im Fall der spanischen Ausführung über die „fabelhafte Zahl von 1.252.962.387.456 möglichen Kombinationsmöglichkeiten“ verfügte, wie ein Franco-Kommandant in einem Bericht im Jahr 1936 festhielt, sollte der Code geknackt werden. Dies geschah letztendlich im internationalen Teamplay und in mehreren Schritten. Es war eine Aufholjagd, die einerseits durch neue Methoden erschwert wurde – die deutsche Enigma etwa erhielt 1941 eine vierte Walze –, andererseits aber durch menschliche Anwendungsfehler erleichtert.

Erste wesentliche Fortschritte hatten polnische Mathematiker bereits 1932 erzielt und ihre Ergebnisse Briten und Franzosen überlassen. Den Alliierten gelang 1940 die erste vollständige Entzifferung von Meldungen der Wehrmacht. Zwischen 1941 und 1944 wurde die Entschlüsselung im großen Stil einsatzfähig und mit kriegsentscheidend.

Auch die in Spanien verwendeten Chiffriermaschinen spielten eine Rolle bei der Entschlüsselung, wobei Experte Soler zwischen zwei Arten unterscheidet – einer konventionellen Heeres-Enigma einerseits und der Marine-Enigma andererseits. Bei dieser wurden die Nachrichten zwischen den Achsenmächten zusätzlich vorverschlüsselt. Zum Einsatz kam hierfür der DEI-Code, benannt nach den Ländern Deutschland, Spanien und Italien.

Ein erster Durchbruch beim Knacken dieses Codes wird dem Kryptoanalytiker Dilly Knox zugeschrieben. „Die Briten interessierten sich für den Funkverkehr mit den Deutschen und den Italienern“, erklärt Soler, „der innerspanische war ihnen praktisch egal.“ Der Erfolg von Knox im April 1937 nährte die Gewissheit, dass das Enigma-System – so kompliziert die späteren Versionen der deutschen Wehrmacht und Marine auch sein mochten – ein lösbares Problem sein würde.

Dass bei dieser Mission auch viele unbekannte Helden und in ihrer Mehrzahl Frauen mithalfen, zeigt das Beispiel der späteren Mallorca-Residentin Veronica More. Die Schottin mit Deutsch-Kenntnissen, die während der Luftschlacht um England Funksprüche der Wehrmacht abgefangen hatte, arbeitete sechs Monate in der berühmten Zentrale von Bletchley Park. Vor gut zehn Jahren, im Alter von 97 Jahren, gab sie dem Journalisten Guillermo Tupper ein Interview. Auf der Suche nach Zeitzeugen hatte er sie in Mallorcas Bergdorf Fornalutx gefunden.

Enigma gegen Enigma

Die Bletchley-Park-Mitarbeiter hatten sich zu strenger Verschwiegenheit über ihre Arbeit verpflichten müssen, die erst Jahrzehnte später gelockert werden sollte. „Ich kannte Alan Turing nicht – in Bletchley wusste man niemals, was die anderen Personen gerade taten“, so die Schottin in dem Interview. Die Arbeit sei oft monoton und belastend gewesen, auch nach der erfolgreichen Decodierung. So habe man entschlüsselte Informationen nicht immer nutzen können, um die Nazis nicht misstrauisch zu machen.

Heute ist Bletchley Park ein interaktives Erlebnismuseum – und zu sehen gibt es auch dort eine Franco-Enigma: Spanien überließ England die K-289, die einst auf den Kanaren im Einsatz war, und erhielt im Gegenzug eine Vier-Walzen-Enigma der deutschen Kriegsmarine.

Die K-287 in Palma ist dagegen derzeit nicht öffentlich zu sehen, denn der Ausstellungsraum mit der Enigma wird derzeit saniert. Besuchergruppen wird Mallorcas geheimste Kiste jedoch auf Wunsch gezeigt.

Waffen, Uniformen, Kanonen, Aussicht: Museo Histórico Militar de San Carlos Festung bei Porto Pí, Carretera Dic de l’Oest, Palma Di–So 10–14 Uhr, 5 Euro (Residenten 4 Euro), castillomuseosancarlos.com

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