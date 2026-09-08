Warnstufe auf Orange erhöht: Wetterumschwung bringt Hagel, Sturm und Gewitter nach Mallorca

Mallorca bereitet sich auf einen heftigen Wetterumschwung vor. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Unwetterwarnstufen für den Mittwoch (9.9.) von Gelb auf Orange erhöht. Mit Gewitter, Starkregen, Sturm und wohl auch Hagel endet das konstante heiße Sommerwetter.

Der Dienstag (8.9.) könnte der letzte Hitzetag des Jahres auf Mallorca werden. Im Norden, Westen und der Inselmitte gilt von 12 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb wegen bis zu 36 Grad. Das ist schon deutlich kühler als am Montag (7.9.), als Mallorca nochmal die 40-Grad-Marke knackte:

Die Sonne scheint am Dienstag durchgehend bis 20.10 Uhr. Dann ist Sonnenuntergang. Der Wind weht mäßig aus südlicher Richtung. Die Nacht wird bei Tiefstwerten von 21 bis 24 Grad nochmal schwül. Ohne Ventilator wird es kaum auszuhalten sein.

Diese Unwetterwarnungen gelten am Mittwoch

Orange ist die zweithöchste Warnstufe des spanischen Wetterdienstes. Sie gilt am Mittwoch gleich doppelt inselweit von 10 bis 21 Uhr. Einerseits warnt Aemet vor Starkregen mit bis zu 40 Litern Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter. Andererseits kommt es zu Gewitter mit bis zu 90 km/h schnellen Sturmböen und Hagel. Im Norden Mallorcas gilt von 15 Uhr bis Mitternacht zusätzlich die Sturmwarnstufe Gelb. Zuletzt gilt an allen Küsten die Warnstufe Gelb wegen bis zu vier Meter hoher Wellen und Windböen von bis zu 60 km/h.

Das Wetterradar zeigt ebenfalls die Unwetter an. Ab Mittag setzen vereinzelt Regenschauer ein. Gegen 17 Uhr wird es besonders im Norden und Osten Mallorcas richtig ungemütlich. Erst im Laufe der Nacht auf Donnerstag zieht das Unwetter weiter.

Die Temperaturen fallen und erreichen "nur" noch Höchstwerte um die 30-Grad-Marke oder knapp darunter. In der restlichen Woche wechseln sich Sonne und Wolken ab. Kleinere Schauer sind dann und wann möglich. Die Temperaturen bleiben konstant.