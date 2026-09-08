Wie das "Konditorei-Baby" auf Mallorca die Pläne des "Goodbye Deutschland"-Auswandererpaars Robens durchkreuzt hat

Da haben die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer die Rechnung ohne das zu früh geborene "Konditorei-Baby" gemacht und sind auf einmal ganz schön ins Straucheln gekommen: Einer ihrer Angestellten im Iron Gym, das das Auswanderer-Paar in Arenal betreibt, ist am Montagmorgen (7.9.) früher als gedacht Vater geworden. Seine Frau hatte in einer Konditorei im Carrer Maria Antònia Salvà in Arenal einen kleinen Jungen zur Welt gebracht.

"Das Kind sollte eigentlich erst Anfang Oktober kommen. Wir haben extra all unsere Termine in den September gelegt, damit wir im Oktober Zeit haben, den Mitarbeiter zu vertreten. Nun müssen wir umplanen, wo es geht", erzählt Caro Robens der MZ.

Die Frau nach der Geburt in der Konditorei in S’Arenal de Llucmajor. / DM

Spontaner Personalausfall

Eigentlich hätte der Mitarbeiter am Montagmorgen (7.9.) um 9 Uhr in dem Fitnessstudio in Arenal zur Arbeit antreten sollen. "Er hat uns natürlich benachrichtigt. So etwas ist uns allerdings noch nie passiert. Es ist ja auch nichts Alltägliches", sagt die gelernte Erzieherin.

Durch den spontanen Personalausfall sind die Robens ganz schön ins Straucheln gekommen. "Bis jetzt war es recht stressig, da alles geplant werden muss und das Gym montags immer richtig voll ist. Andreas ist heute wegen anderen wichtigen Dingen unterwegs. Aber nun ist alles soweit geklärt. Wir haben zum Glück ein super Team", sagte die TV-Auswanderin am Montagmittag (8.9.) der MZ.

Eine Vertretung für den Angestellten sei nicht angedacht. "Er geht nur sechs Wochen in Vaterschaftsurlaub. In dieser Zeit ersetzen wir und die anderen Kollegen ihn."

Die Geschichte der Robens

Caro Robens lebt seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym.