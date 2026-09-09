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Gestolpert und ertrunken: Unwetter auf Mallorca kostet Menschenleben

Eine ältere Dame ertrank auf der überfluteten Straße in Felanitx

Symbolbild eines Krankenwagens auf Mallorca.

Symbolbild eines Krankenwagens auf Mallorca. / DM

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Ralf Petzold

Ralf Petzold

Der Wetterumschwung auf Mallorca am Mittwoch (9.9.) hat einer älteren Frau das Leben gekostet. Wie die Guardia Civil der MZ bestätigte, stolperte die Dame und ertrank auf der überfluteten Straße in Felanitx.

Die Frau war zu Fuß im Carrer de Bellpuig unterwegs und wollte die Straße auf Höhe der Kreuzung mit dem Carrer Cotoner überqueren. Die Polizei geht davon aus, dass sie dabei stolperte und unter einem geparkten Fahrzeug landete.

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Nationalität noch unbekannt

Die Straße war zu dem Zeitpunkt überflutet, das Wasser stand an die 30 Zentimeter hoch. Die Frau, zu deren Nationalität und genauem Alter die Guardia Civil noch keine Angaben machen konnte, blieb unter dem Auto eingeklemmt und ertrank.

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