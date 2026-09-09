Mallorca bereitet sich auf ein heftiges Unwetter vor: Fast alle Flüge sind bereits verspätet

Der heftige Wetterumschwung hat Kurs auf Mallorca genommen. Am Mittwochnachmittag (9.9.) wird mit einem Unwetter auf der Insel gerechnet. Es gilt die Warnstufe Orange. Bereits am Vormittag sind fast alle Mallorca-Flüge verspätet.

Die Gewitterwolken befinden sich derzeit hauptsächlich nordwestlich der Insel. Während es auf Mallorca noch ruhig ist, sind die Flugkorridore schon gestört. Laut der Fluganzeige auf der Website des Flughafenbetreibers Aena sind alle Abflüge verspätet. Die Verspätungen reichen von wenigen Minuten bis zu zwei Stunden. Im Tagesverlauf dürfte das Flugchaos schlimmer werden. Am Nachmittag und Abend könnte es zu Umleitungen und sogar Flugausfällen kommen. In Barcelona hat die Flugsicherheit bereits jetzt die Frequenz der abgehenden und ankommenden Flüge heruntergesetzt.

Wetterdienst konkretisiert die Warnstufen

An den Warnstufen Orange, die der spanische Wetterdienst Aemet am Dienstag (8.9.) ausgegeben hat, ändert sich nichts. Sie sind nun aber detaillierter formuliert. Die Warnstufe Orange gilt von 12 bis 21 Uhr inselweit. Zudem gilt im Norden Mallorcas bis Mitternacht die Sturmwarnstufe Gelb.

Aemet rechnet mit bis zu 50 Litern Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter, binnen drei bis vier Stunden können 100 Liter fallen. Zudem sind heftige Gewitter mit 90 km/h schnellen Sturmböen und Hagel möglich.

Laut Aemet wird es besonders zwischen 15 und 19 Uhr ungemütlich:

Der Wetterradar bestätigt diese Prognose. Um 18 Uhr sieht es besonders düster aus. Ab 22 Uhr ist das Gewitter dann wohl schon weitergezogen. Der Wetterumschwung sorgt zudem für niedrigere Temperaturen auf Mallorca. Statt wie zuletzt 40 Grad sind es nun nur noch um die 30 Grad. Auch die Notrufzentrale 112 ruft in den sozialen Netzwerken zur Vorsicht auf:

Als Vorsichtsmaßnahme schloss die Stadt Palma die Parks. Ab Donnerstag (10.9.) beruhigt sich das Wetter auf Mallorca dann schon wieder.