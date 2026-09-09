Mord auf Mallorca am Schwiegersohn in Auftrag gegeben: Landgericht Köln hat Urteil gefällt

Das Landgericht Köln hat am Dienstag (8.9.) eine Polin mit deutschem Pass und ihre Tochter zu je viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Wie eine Pressesprecherin der MZ mitteilte, sieht es das Gericht als erwiesen an, dass die beiden Frauen auf Mallorca einen Mord in Auftrag gegeben hatten. Der vermeintliche Vermittler zeichnete das Gespräch aber auf und ging zur Polizei.

Die verurteilte Mutter hatte vor gut einem Jahr im MZ-Interview noch von einem großen Komplott gesprochen. Ihr Schwiegersohn sei ein schlimmer Mann, der ihre Tochter und ihren Enkelsohn schlecht behandle. Es soll zur häuslichen Gewalt gekommen sein. Der Schwiegersohn sei drogensüchtig.

Mitschnitt des Gesprächs lag vor

Die damals 61-Jährige widersprach gegenüber der MZ noch, dass sie ihn umbringen lassen wollte. Und das obwohl eine Audiodatei vorlag, in dem sie bei einem italienischen Restaurantbesitzer den Mord in Auftrag gibt. Dafür floss sogar Geld. Laut der Mutter habe sie dem befreundeten Wirt aber nur finanziell geholfen, damit der eine Arztrechnung zahlen konnte. Der Mann hatte Krebs.

Auszug aus der Aufnahme eines Gesprächs, die der Mallorca Zeitung exklusiv vorliegt: Marta: Ist das 100 Prozent? Giancarlo: Ja, das ist ein böser Mann. Diese Familie kommt aus Son Banya. Meine Familie aus Neapel steckt auch mit drin. Was willst du? Tot oder nicht tot? M: Egal, er sollte ohnmächtig sein, damit er nichts mehr machen kann. Am besten ein Invalide oder klack. G: Er ist kein kleiner Junge. M: Ja, und er ist gefährlich. G: Montag ist er weg? M: Ja. G: Morgen ist Samstag. Morgen gucken wir nur. Sonntag machen wir alles. M: Alles klar. G: Du machst in dem Hotel, in dem du mit deiner Familie bist, viele Fotos. Den ganzen Tag, egal was. Du bleibst daheim. Wo ist deine Tochter? M: In Deutschland G: Perfekt. Jetzt bekomme ich 1.000 Euro. Sonntag nach der Tat weitere 4.000 Euro. Dann ist der Mann weg. Montag früh setzt du dich in den Flieger. Das ist Scheiße für uns alle. M: Ich bin am Ende. Ich muss wegen dem Arschloch nach Deutschland zurück. Ich habe kein Geld, er hat mir alles genommen. Ich habe seit Juni keine Arbeit.Ich möchte ihn tot sehen. Du weißt davon, ich weiß davon und meine Tochter. G: Ich könnte dafür in den Knast gehen. M: Ich auch. G: Finito. Ich rufe den Mann an.

Vor Gericht gestanden Mutter und Tochter die Tat nun teilweise. Sie wollten allerdings das Opfer angeblich nicht umbringen lassen, sondern ihm nur eine Abreibung verpassen. Das Gericht folgte dem nicht und verurteilte die Frauen wegen versuchter Anstiftung zum Mord. Die Anwälte der Verurteilten stimmten nicht mit dem Urteil überein und kündigten bereits an, Berufung einlegen zu wollen.

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Auf Mallorca festgenommen

Die Polizei auf Mallorca hatte die Mutter auf der Insel festgenommen, als diese selbst eine Anzeige gegen ihren Schwiegersohn aufgeben wollte. Zu dem Zeitpunkt suchte die deutsche Polizei bereits nach ihr mit einem internationalen Haftbefehl. Ein Untersuchungsgericht auf Mallorca ließ sie vorerst frei. Später lieferten die spanischen Behörden die Frau nach Köln aus, wo auch schon die Tochter seit einem Jahr in Untersuchungshaft saß.