Nach Ecstasy-Rekordfund: 15 Angeklagte auf Mallorca vor Gericht

Vor zwei Jahren machte die Operation Adriático gegen eines der leistungsfähigsten Netzwerke für den Handel mit synthetischen Drogen in Spanien Schlagzeilen. Jetzt sind die vermeintlichen Drahtzieher in Palma vor Gericht gekommen. Die 15 Angeklagten sollen große Mengen Ecstasy, Ketamin und andere Drogen aus den Niederlanden nach Spanien gebracht und vor allem auf Mallorca und Ibiza verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen Drogendelikten und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung insgesamt 140 Jahre Haft.

Der Prozess vor dem balearischen Landesgericht in Palma beginnt an diesem Mittwoch (9.9.) und soll die gesamte Woche dauern. Auf der Anklagebank sitzen Spanier, Italiener, Briten, Niederländer und Marokkaner. Ihnen drohen nach Angaben der Staatsanwaltschaft jeweils zwischen sechs und elf Jahren Gefängnis.

Die Guardia Civil hatte die Gruppe nach der Operation Adriático vor zwei Jahren als Big Player in Spaniens Drogenhandel eingeschätzt. Nach Ansicht der Ermittler wollte die Organisation die Balearen vor allem mit Ecstasy und Ketamin „überschwemmen“.

Drogen in Millionenhöhe

Laut Anklageschrift war die Bande mindestens seit Mai 2024 aktiv. Sie soll große Mengen Kokain, Ecstasy, Ketamin, Tusi (Partydroge, die auch als rosanes Kokain bekannt ist), Haschisch und Marihuana nach Spanien gebracht haben. Der Verkauf konzentrierte sich demnach insbesondere auf Mallorca und Ibiza.

Einer der italienischen Angeklagten soll die Drogen bei anderen kriminellen Gruppen in den Niederlanden gekauft haben. Anschließend wurden sie nach Darstellung der Staatsanwaltschaft über Frankreich und das spanische Festland auf die Balearen transportiert. Dabei nutzten die Täter Fahrzeuge mit versteckten doppelten Böden.

Die mutmaßliche Organisation war laut Staatsanwaltschaft arbeitsteilig aufgebaut. Ein Teil der Gruppe kümmerte sich um die Lagerung der Drogen. Andere Mitglieder sollen sie anschließend in den Partygebieten der Inseln an Konsumenten verkauft haben.

Im August 2024 gelang den Ermittlern ein entscheidender Zugriff. Die Guardia Civil stoppte in Irún ein Fahrzeug aus den Niederlanden. In einem doppelten Boden fanden die Beamten rund 10.000 Ecstasy-Tabletten, sechs Kilogramm Ecstasy-Pulver und 15 Kilogramm Ketamin. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Wert der Drogen auf knapp 1,3 Millionen Euro.

In den folgenden Tagen durchsuchte die Guardia Civil im Rahmen einer zweiten Phase der Operation Adriático rund zehn Wohnungen und weitere Objekte auf Mallorca und Ibiza sowie in Malaga und Barcelona.

Größte Beschlagnahmung in Spanien

Allein im Fahrzeug eines der italienischen Beschuldigten entdeckten die Ermittler mehr als 100.000 Ecstasy-Tabletten und große Mengen weiterer Drogen, darunter Ketamin. Der Wert dieses Fundes soll laut Staatsanwaltschaft bei knapp fünf Millionen Euro gelegen haben.

Bei einer weiteren Durchsuchung in Santa Eulàlia auf Ibiza stießen die Beamten erneut auf mehr als 100.000 Ecstasy-Tabletten sowie weitere Drogen. Der geschätzte Wert dieses Fundes lag bei rund 4,5 Millionen Euro.

Nach Abschluss der Durchsuchungen sprach die Guardia Civil von der größten Beschlagnahmung von Ecstasy in Spanien. Nach zwei Jahren Ermittlungen müssen sich die 15 Beschuldigten nun in Palma verantworten.

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