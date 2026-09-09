Schulischer Misserfolg auf Mallorca: Fast jeder vierte Schüler auf den Balearen hat eine Klasse wiederholt

Der PISA-Bericht 2025 wirft neben den schwachen Ergebnissen in Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik ein weiteres Schlaglicht auf das Bildungssystem der Balearen: Fast jeder vierte 15-Jährige hat bereits mindestens einmal eine Klasse wiederholt. Das gaben 24,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler von den Inseln an, die an der Erhebung teilnahmen.

Damit liegt die Quote über dem spanischen Durchschnitt von 22 Prozent und deutlich über den internationalen Vergleichswerten. In der Europäischen Union haben 12,9 Prozent der Jugendlichen bereits eine Klasse wiederholt, im Durchschnitt der OECD-Staaten – einer internationale Organisation, in deren Rahmen die PISA-Studie durchgeführt wird – sind es lediglich 7,9 Prozent. Der Wert der Balearen ist somit fast doppelt so hoch wie im EU-Schnitt und rund dreimal so hoch wie im OECD-Durchschnitt.

Deutlicher Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Schulen

Besonders auffällig ist die Differenz zwischen den Schulformen. An öffentlichen Schulen auf den Balearen haben 29,8 Prozent der befragten Jugendlichen schon einmal eine Klasse wiederholt, an Privatschulen sind es 16,1 Prozent. An staatlichen Schulen betrifft das somit fast drei von zehn Schülern aus der PISA-Stichprobe.

Zugleich zeigt der Bericht einen deutlichen Zusammenhang zwischen Klassenwiederholungen und den Leistungen in den getesteten Bereichen. Schülerinnen und Schüler, die noch nie sitzengeblieben sind, schneiden auf den Balearen erheblich besser ab: Der Abstand beträgt 99 Punkte in Naturwissenschaften, 94 Punkte beim Lesen und 95 Punkte in Mathematik.

Am größten ist die Differenz damit in den Naturwissenschaften, die bei der aktuellen PISA-Erhebung im Mittelpunkt standen.

PISA weist auf Zusammenhang hin

Auch im spanischen, europäischen und OECD-weiten Vergleich erzielen Jugendliche ohne Klassenwiederholung in allen drei Bereichen bessere Ergebnisse. In Spanien fällt der Leistungsabstand sogar größer aus als im Durchschnitt der EU und der OECD.

PISA weist allerdings darauf hin, dass die Zahlen lediglich einen Zusammenhang zwischen Klassenwiederholung und schulischer Leistung zeigen. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass das Sitzenbleiben unmittelbar die Ursache für schlechtere Ergebnisse ist.

Die hohe Wiederholerquote ist damit ein weiterer Faktor, den der Bericht bei der Einordnung der PISA-Ergebnisse auf den Balearen berücksichtigt.

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