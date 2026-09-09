Unwetter erreicht Mallorca: Flugausfälle, geschlossene Parks, Notrufzentrale in Alarmbereitschaft

Eher als erwartet hat das Unwetter am Mittwoch gegen 14.30 Uhr Mallorca erreicht. Derzeit schüttet es heftig, der Wind heult lautstark. In den Capdepera wurden bereits 109 km/h schnelle Böen gemessen. In den kommenden Stunden soll es so weitergehen. Bis 21 Uhr gilt noch die Warnstufe Orange. Aktivitäten im Freien sind keine gute Idee. Fluggäste sollten sich vorab informieren, ob ihr Flug überhaupt stattfindet.

Bereits am Morgen gab es am Flughafen Mallorca weit umfassende Verspätungen. Am Mittag verkündete die spanische Flugsicherheit Enaire, dass als Vorsichtsmaßnahme die Anzahl an ankommenden und abgehenden Flugzeugen heruntergesetzt wurde. Das ist das übliche Notfallprotokoll bei Unwettern.

Diese Flüge sind gestrichen

Wie der Flughafenbetreiber auf der Fluganzeige bekannt gibt, sind erste Flüge am Mittwoch bereits gestrichen worden. Das betrifft unter anderen den Swiss-Air-Flug nach Zürich sowie die Vueling-Flüge nach Valencia und Barcelona. Fast alle anderen Abflüge sind verspätet, mitunter mehrere Stunden. Für viele Passagiere dürfte es ein langer Nachmittag und Abend am Flughafen Mallorca werden. Bei den ankommenden Flügen sieht es ähnlich aus.

Redaktion MZ

Gegen 16 Uhr könnte es laut Wetterradar eine kurze Regenpause geben, ehe der zweite Guss kommt, der bis Mitternacht anhält. Die Stadt Palma hat vorsichtshalber Parks geschlossen und den mit Palmen flankierten Paseo Sagrera gesperrt.

Unwetter auf Mallorca: Verspätungen am Flughafen und dunkle Wolken über der Insel /

Nele Bendgens

Überschwemmungen auf den Straßen

In den sozialen Netzwerken sind Fotos und Videos mit Starkregen und Hagel aufgetaucht. In Manacor und Llucmajor ist es unter anderem zu Überschwemmungen gekommen. Die Notrufzentrale 112 hat personell aufgestockt, um schnellstmöglich bei allen Zwischenfällen handeln zu können. Diverse Sportvereine haben alle Aktivitäten im Freien abgesagt.

Kurz nach 16 Uhr brachte Aemet eine erste Wasserstandsmeldung. Am meisten regnete es demnach in Llucmajor mit 47 Litern. Zudem gab es eine Auflistung der Windgeschwindigkeiten:

Die Notrufzentrale 112 kommt bis 16 Uhr auf 119 Zwischenfälle, 100 davon auf Mallorca. Darunter sind unter anderen 26 umgestürzte Bäume, 21 Fälle von Überschwemmungen in Gebäuden und zehn Überschwemmungen auf der Straße.