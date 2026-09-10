Bei Überschwemmung ertrunken: Neue Details zum Todesfall auf Mallorca bekannt

Im Fall der bei der Überschwemmung am Mittwochnachmittag (9.9.) ertrunkenen Frau sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Nach Information der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" handelt es sich um eine 67-jährige Anwohnerin von Felanitx.

Bárbara B.B. wollte zur Arbeit gehen, als sie während des Starkregens das Haus verließ. Auf dem Carrer Bellpuig begegnet sie den Wassermassen, die ihr bis zu den Knien reichen. Ob sie gestolpert oder ausgerutscht ist, werden die Ermittlungen der Guardia Civil noch zeigen.

Die Strömung riss die Frau mit sich, die unter einem geparkten Auto hängenblieb. Dort findet später eine Autofahrerin den Leichnam vor, wo nur der Arm aus dem Wasser schaute.

Gemeinsam mit Nachbarn holte die Autofahrerin die 67-Jährige unter dem Wagen hervor und beginnt mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Arzt des Gesundheitszentrums sowie später der Rettungsdienst lösen sie ab. Die Wiederbelebung war jedoch nicht erfolgreich.

"Bei starkem Regen verkommt die Straße zu einem regelrechten Fluss, in dem Steine weggespült werden", erklärt eine Nachbarin dem "Diario de Mallorca". "Selbst die Gullydeckel hebt es dann aus den Verankerungen."

Felanitx ordnet Trauerzeit an

Das Rathaus von Felanitx hat eine 24-stündige Trauerzeit angeordnet. Am Freitag soll es zudem um 12 Uhr zu einer Schweigeminute kommen. Aktivitäten anlässlich diverser Stadtfeste wurden vorerst verschoben.

Derweil hat sich das Wetter auf Mallorca wieder beruhigt. Es ist durch den Wetterumschwung spürbar kälter geworden. In den kommenden Tagen scheint aber die Sonne bei knapp 30 Grad. Erst Mitte der nächsten Woche könnte es wieder Schauer geben. Bis dahin bleibt das Wetter konstant.

Sicherlich wird es im Herbst zu weiteren heftigen Regenfällen kommen. Der sogenannte Kaltlufttropfen entsteht, wenn kalte Luftmassen aus dem Norden auf das aufgeheizte Mittelmeer treffen.

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