Die Schule auf Mallorca beginnt: Der teure Ernst des Lebens (für die Eltern) ist da

Das Schuljahr auf Mallorca beginnt am Donnerstag (10.9.) - außer an der ein oder anderen Privatschule, wo die Kinder bereits am Mittwoch (9.9.) wieder im Klassenzimmer saßen. Und wo manchen in Deutschland schon sechs Wochen Sommerferien lange vorkommen, sind in Spanien mit den fast zwölf Wochen Freizeit ganz andere Herausforderungen zu stemmen. Für Kinder und für (uns) Eltern sind die langen Ferien jedes Jahr ein drastischer Einschnitt. Am Anfang denkt man sich unweigerlich: „Wie soll ich diese lange Zeit mit beschäftigungslosen Kindern jemals rumbringen?“

Spätestens Anfang September weicht dieses Gefühl meist einem eher gegensätzlichen: „Ach, es war doch ganz schön und jetzt soll der Stress mit frühem Aufstehen, außerschulischen Aktivitäten und Training wieder losgehen?“ Vor allem, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und nicht mehr rund um die Uhr betreut werden müssen – und man von zu Hause aus arbeiten kann –, ist der Sommer doch ziemlich entschleunigend. Und er tut den Kindern spürbar gut. Endlich können sie auch mal Gefühle wie Langeweile kennenlernen, was während des Schuljahres ja ganz und gar unmöglich ist.

September ist der neue Januar

Mit Sorge allerdings schauen wir Eltern zu Beginn jedes Schuljahres aufs Konto. Ein Schulbeginn in Spanien kann einen fast vor existenzielle Probleme stellen. Mit Kindern ist der September eindeutig der Monat mit den meisten Ausgaben. Wo es in Deutschland genügt, ein paar Hefte und möglicherweise eine neue Packung Stifte zu kaufen, wird auf Mallorca Einkaufen im September schon zum Lifestyle.

Vor allem, wenn die Kinder nicht auf eine öffentliche Schule gehen, sondern auf eine halbstaatliche oder private. Angefangen von der Uniform über unzählige verschiedene Stifte in allen Farben, eine Ukulele, in vielen Fällen auch noch mal eben ein Chromebook für mehr als 500 Euro – und dazu einen ganzen Stapel Bücher und digitale Lizenzen für eben dieses Chromebook.

Allein letztere Lernmaterialien haben zumindest an der Schule für meine beiden Kinder in diesem Sommer die 750 Euro deutlich überschritten. Kurios ist da die Reaktion der hiesigen Eltern: In Deutschland wäre der Aufschrei riesig. Hier zucken die Eltern mit den Schultern – auch wenn sie sich wegen der Auslagen nur einen kurzen oder gar keinen Sommerurlaub leisten konnten.

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