Festlich beleuchtet: Der Termin für das Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung in Palma steht

Der Termin für das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung auf Mallorca steht fest: Die Veranstaltung wird am 21. November, einem Samstag, über die Bühne gehen. Und es gibt eine Neuerung: Das Rathaus von Palma verlegt das beliebte Event in diesem Jahr in den Parc de la Mar. Für Produktion, künstlerische Gestaltung und Logistik hat das Rathaus ein Budget von maximal 373.815 Euro einschließlich Mehrwertsteuer vorgesehen.

Geplant ist eine groß angelegte Inszenierung, die verschiedene künstlerische Elemente miteinander verbindet und die Identität Palmas sowie die enge Beziehung der Stadt zum Meer in den Mittelpunkt stellen soll. Das zentrale Gestaltungselement wird Licht sein.

Diesmal vor der Kathedrale

Die Kathedrale dient als Kulisse, während der See im Parc de la Mar in die Inszenierung einbezogen wird. Damit will die Stadt bewusst einen anderen Rahmen schaffen als in den Vorjahren. 2025 fand die Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung auf der Plaça d’Espanya statt, zuvor unter anderem an der Plaça de la Reina und am Passeig del Born.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet die offizielle Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen Palmas. Rathaussprecherin Mercedes Celeste begründete den Ortswechsel damit, dass der Auftakt in die Weihnachtszeit jedes Jahr neu inszeniert werden solle. Ziel sei eine festliche Veranstaltung mit möglichst großer Beteiligung und Überraschungsmomenten.

Programm steht noch nicht ganz fest

Das Vergabeverfahren sieht darüber hinaus zusätzliche Elemente vor, die das Erlebnis für das Publikum erweitern sollen. Worum es sich dabei konkret handelt, hat das Rathaus bislang nicht bekannt gegeben.

Offen ist auch, ob der Parc de la Mar selbst in diesem Jahr weihnachtlich beleuchtet wird. Fest steht bislang nur, dass der Park Schauplatz der zentralen Auftaktveranstaltung zur Weihnachtszeit in Palma sein wird.

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