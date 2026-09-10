Redaktion DM

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Hier kam es zum Todesfall bei der Überschwemmung in Felanitx

Eine 67-jährige Frau aus Felanitx ist am Mittwoch (9.9.) infolge der starken Regenfälle ums Leben gekommen. Auf dem Weg zur Arbeit geriet sie beim Überqueren des abschüssigen Carrers Bellpuig in eine starke Wasserströmung, stürzte und wurde unter einem Auto eingeklemmt. Eine vorbeifahrende Autofahrerin entdeckte ihren aus dem Wasser ragenden Arm. Gemeinsam mit Anwohnern zog sie die Frau heraus und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Rettungskräfte setzten die Reanimation fort, konnten die Frau jedoch nicht mehr retten. Mehr Informationen