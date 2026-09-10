Mallorcas größter Immobilienbetrug: Verurteilter Strippenzieher nach monatelanger Flucht festgenommen

Carlos García Roldán, genannt „Charly“, der Drahtzieher eines der größten Immobilienbetrugsfälle auf den Balearen, ist in Katalonien festgenommen worden. Damit endet seine fast neunmonatige Flucht. Der Verurteilte soll nun in Kürze seine 14-jährige Haftstrafe antreten.

Das Gericht auf Mallorca hatte García Roldán im vergangenen Dezember zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts stand er an der Spitze eines groß angelegten Betrugssystems rund um die Immobilienfirma Lujo Casa, dem mehr als hundert Menschen zum Opfer fielen.

Die Kunden hatten Anzahlungen für Wohnungen und Häuser geleistet, die García Roldán zum Kauf angeboten hatte. Keines der angekündigten Immobilienprojekte wurde jedoch verwirklicht. Das Geld behielt der Geschäftsmann dennoch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund zwei Millionen Euro. Einen erheblichen Teil der Einnahmen soll García Roldán für Feiern sowie beim Glücksspiel im Casino ausgegeben haben.

Schon einmal nach Kolumbien geflohen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich García Roldán der Justiz durch Flucht entziehen wollte. Nachdem der Betrug vor Jahren aufgeflogen war, setzte er sich noch vor seiner Festnahme nach Kolumbien ab. Dort soll er sogar sein Aussehen verändert haben, um unerkannt zu bleiben.

Die kolumbianische Polizei konnte ihn dennoch ausfindig machen und festnehmen. Später wurde García Roldán nach Mallorca ausgeliefert.

Fall "Lujo Casa": Der Hauptangeklagte C.G.R, bei seiner Festnahme. / PNC

Während des Prozesses in Palma befand er sich auf freiem Fuß, nachdem er zuvor bereits längere Zeit in Untersuchungshaft gesessen hatte. Nach Bekanntgabe des Urteils im Dezember setzte das Gericht eine Anhörung an, um darüber zu entscheiden, ob García Roldán trotz des noch nicht rechtskräftigen Urteils umgehend in Haft genommen werden sollte.

Zu diesem Termin erschien „Charly“ jedoch nicht. Er ließ mitteilen, dass er an diesem Tag nicht von Barcelona nach Mallorca habe reisen können. Das Gericht schenkte dieser Begründung keinen Glauben und ordnete unmittelbar die Fahndung sowie seine Einweisung ins Gefängnis an.

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Im Haus seiner Mutter in Arenys de Mar aufgespürt

Nun wurde García Roldán im Haus seiner Mutter in Arenys de Mar an der katalanischen Küste festgenommen. Die Guardia Civil hatte den Aufenthaltsort des Flüchtigen ermittelt und das Gebäude mehrere Tage lang überwacht.

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