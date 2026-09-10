"Orkanartige" Sturmböen, "sintflutartiger" Regen und 218.000 Blitze: So heftig war der Wetterumschwung auf Mallorca
Wetterdienst, Notrufzentrale und Flughafen ziehen eine erste Bilanz
Die vom spanischen Wetterdienst Aemet ausgerufene Warnstufe Orange ist mehr als angebracht auf Mallorca gewesen. Der Wetterumschwung wütete heftig auf der Insel und kostete einer Frau sogar das Leben.
Wie Aemet nun bilanzierte, kam es in Banyalbufar sogar zu einer "orkanartigen" Sturmböe mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h. Den zweiten Platz in diesem Ranking belegt Capdepera mit 109 km/h:
Die Regenmenge war vergleichsweise niedrig. Aemet hatte mit bis zu 100 Litern Niederschlag pro Quadratmeter gerechnet, es war nur knapp die Hälfte. Wie der Wetterdienst schreibt, fiel der Starkregen zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr aber binnen kurzer Zeit "sintflutartig". Mit 49,4 Litern fiel die größte Menge in Manacor.
Todesfall in Felanitx
In manchen Orten kam es zu Überschwemmungen. So in Felanitx, wo eine ältere Frau stürzte und in dem stehenden Wasser ertrank. "Wir sind in Felanitx und in unserer Straße war es wie ein reißender Fluss", kommentierte eine MZ-Leserin.
Ganze 218.000 Blitze zählte der Wetterdienst. 17.200 davon gingen auf das Land über:
Die Notrufzentrale 112 zählte bis 18 Uhr 132 Zwischenfälle auf Mallorca, mit 51 die meisten in Palma. Dabei handelte es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume und überflutete Gebäude.
Chaos am Flughafen
Am Donnerstagmorgen ist Ruhe am Flughafen Mallorca eingekehrt und der Flugbetrieb funktioniert wieder normal. Am Vortag fielen 44 Verbindungen von und nach Palma aus, davon 35 ankommende und neun abgehende Flüge. Wer das Glück hatte, in das Flugzeug steigen zu dürfen, musste mit mehreren Stunden Verspätung rechnen.
So geht es mit dem Wetter weiter
In den kommenden Tagen herrscht bestes Spätsommerwetter auf Mallorca. Weitere Stürme oder Niederschläge sind momentan nicht vorhergesehen. Die Temperaturen sind gesunken, bewegen sich bei Höchstwerten um die 30 Grad aber immer noch im warmen Bereich.
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