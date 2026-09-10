Unwetter zerstört Mietwagen auf Mallorca: Doch wer kommt für den Schaden auf?
Auf dem Gelände der Uni wütete der Sturm besonders heftig
Der heftige Wetterumschwung auf Mallorca am Mittwoch (9.9.) hat mit großer Wucht auf dem Gelände der Balearen-Universität UIB gewütet. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt, darunter der Mietwagen eines Studenten. Doch nun will niemand für den Schaden aufkommen.
Die Geschwister Pedro und Javi Monreal studieren Informatik und Mathematik an der Uni. Sie mussten ein Auto vor einer Woche mieten, als das Familienfahrzeug kaputtging. Die Uni liegt ein gutes Stück nördlich von Palma und ist praktisch nur von der Stadt aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Auto war versichert
Die Brüder hatten den Mietwagen vor dem Gebäude Guillem Cifre geparkt. Dort riss der Sturm die Fotovoltaikanlagen von den Sonnenschutzdächern und wirbelte sie umher. "Viele Autos auf dem Parkplatz sind stark beschädigt", sagen die Monreals.
"Wir hatten eine Vollkasko abgeschlossen. Der Mietwagenverleih meint nun aber, er komme nicht für den Schaden auf", sagt Pedro Monreal. Die Studenten haben kein Geld, um Tausende Euro für die Reparatur hinzulegen. Zumal sie dachten, versichert zu sein.
Der Sicherheitsmann der Uni gab einen Tipp. Was ist denn mit dem Monteur der Fotovoltaikanlagen? Acht Monate lang hatte die Installation der 720 Module gedauert, die Strom erzeugen sollten. Die Gebrüder haben nun Hoffnung, dort einen Verantwortlichen zu finden, der für die Schäden am Mietwagen aufkommt. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen.
Die Bilanz des Unwetters
Der spanische Wetterdienst registrierte am Mittwoch eine Sturmböe mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h in Banyalbufar. Zudem regnete es in manchen Orten knapp 50 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag fiel binnen kurzer Zeit. Manche Straßen wurden überschwemmt. Eine Frau in Felanitx ertrank in dem stehenden Wasser.
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