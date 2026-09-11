Kind im Speiseraums des Hotels fotografiert: Gericht spricht deutschen Mallorca-Urlauber frei

Ein Gericht in Palma hat den deutschen Mallorca-Urlauber freigesprochen, der wegen eines Delikts gegen die Privatssphäre angeklagt war. Das geht aus dem der MZ vorliegenden Urteil vom Mittwoch (9.9.) hervor. Der Deutsche, der von der Anwältin Maria Barbancho vertreten wurde, hatte ein dreijähriges Mädchen in einem Hotel in Cala Millor fotografiert.

Für eine Verurteilung sei es unerlässlich, dass die Aufnahmen geschossen wurden, um Geheimnisse offenzulegen oder die Privatssphäre zu verletzen, heißt es in dem Urteil. Das sei hier nicht der Fall. "Das Foto wurde in einem öffentlichen Raum - dem Speisesaal des Hotels - aufgenommen." Technische Hilfsmittel neben einem Smartphone waren dafür nicht notwendig. Der Deutsche habe das Foto weder geteilt noch für irgendwelche Zwecke genutzt.

Kein sexuelles Motiv

Allgemein sei sowieso nur ein Teil der Unterhose des Kindes zu sehen. Das sei nur zufällig geschehen, ohne den Fokus auf den Intimbereich zu legen. "Das Foto hat keinen sexuellen Hintergrund", so das Urteil. Der Angeklagte hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, auf den Intimbereich zu zoomen oder das Foto unter dem Tisch aufzunehmen. Beides sei nicht geschehen.

Die Richterin betont zwar, dass das Foto völlig unnötigerweise aufgenommen wurde und der Deutsche die Eltern vorab um Erlaubnis hätte bitten müssen. Dennoch liege kein Strafbestand vor, da der Angeklagt auch zu jeder Zeit kooperierte und seine Motive erklärte.

Wollte seiner Frau die Szene zeigen

So hatte der Mann das Foto nur geschossen, um seiner Frau die Szene vom Frühstück schildern zu können. Das Kind klebte beim Essen am Handy, was der Vater zweier Kinder seiner Partnerin, die Erzieherin ist, zeigen wollte.

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Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft für den Deutschen gefordert. Zudem sollte er die Eltern mit einem Bußgeld entschädigen. Eine Augenzeugin hatte gesehen, wie der Mann das Foto im Speisesaal aufgenommen hatte.