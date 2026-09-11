Langzeitprognose: So wird das Wetter im Herbst auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Donnerstag (10.9.) zur üblichen Wettervorhersage für den anstehenden Herbst geladen. Die Meteorologen gehen nach einem Rekordsommer von der nächsten warmen Jahreszeit aus. Zudem sind die Bedingungen für extreme Unwetter geschaffen.

Offiziell beginnt der Herbst am 23. September um 2.05 Uhr und dauert bis zum 21. Dezember um 21.50 Uhr. "Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent erleben wir höhere Temperaturen als in den Herbstmonaten vergangener Jahre", sagte Aemet-Balearen-Chefin Maria José Guerrero.

Die Durchschnittstemperatur im Herbst auf Mallorca beträgt normalerweise 15 Grad: 19 Grad im Oktober, 14 Grad im November, 12 Grad im Dezember. Diese Werte werden 2026 wahrscheinlich überboten.

Goldener Herbst, dann Schnee

Die durchschnittliche Regenmenge im Herbst beträgt 238 Liter pro Quadratmeter. Die Wettermodelle sehen keine starken Abweichungen vorher. In der ersten Herbsthälfte wechseln sich sonnige Tage, die sogar nochmal Badewetter bedeuten können, mit Regentagen ab.

Ein stürmischer Tag auf Mallorca. / Bendgens

Heftige Schauer sind genauso möglich wie Hagel und Gewitterstürme bis hin zu Tornados. "Das aufgeheizte Mittelmeer bietet den perfekten Zunder für derartige Unwetter in der ersten Herbsthälfte", sagte Guerrero.

In der zweiten Herbsthälfte wird es kühler. Dann bereitet sich Mallorca auf den ersten Schneefall in den Bergen vor.

Mallorcas Rekordsommer

"Noch nie hatten wir so einen heißen Sommer wie in diesem Jahr", sagte Guerrero. Die Insel knackte mitunter Wetterrekorde, sie aus dem Jahr 1943 datierten. Mit 27,1 Grad lag die Durchschnittstemperatur 3,1 Grad höher als üblich.

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In den vergangenen zehn Jahren war der Sommer immer wärmer als in den Vergleichszeiträumen. "Die Tendenz wird 2027 weitergehen", so Guerrero. "Wenngleich es wohl nicht so heiß wie dieses Jahr wird."