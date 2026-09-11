Polizei entdeckt Mallorca-Passagier mit 1,3 Kilogramm Kokain im Körper

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat in Zusammenarbeit mit der Guardia Civil einen Drogenschmuggler am Flughafen Palma festgenommen. Wie aus der am Freitag (11.9.) verschickten Pressemitteilung hervorgeht, wollte der Passagier mit mehr als 1,3 Kilogramm Kokain im Körper einreisen.

Zu dem Vorfall kam es Sonntagnacht. Die Ermittler vermuteten bereits, dass der Mann von Drogenbanden als Schmuggler eingesetzt werden könnte. Er kam aus dem belgischen Charleroi an. Die Beamten spürten ihn im Flughafengebäude auf Mallorca auf und schickten ihn direkt zum Röntgen.

Das alles hatte der Mann geschluckt. / Nationalpolizei

Unter Polizei- und Arztaufsicht aufs Klo

In den Räumen der Zollbehörde bestätigte sich der Verdacht. Der Passagier hatte 109 Kapseln voller Kokain geschluckt, die insgesamt 1.353 Gramm auf die Waage brachten. Aus Sicherheitsgründen brachte die Polizei den Mann ins Krankenhaus Son Espases, wo er die Kapseln unter Aufsicht ausschied.