Schweizer Urlauber verliert beim Baden auf Mallorca fast sein Leben

Ein 87-jähriger Schweizer ist bei einem Badeunfall auf Mallorca am Donnerstag (10.9.) beinahe ums Leben gekommen. Der Urlauber erlitt bei dem Vorfall am Strand La Romana in Peguera sehr schwere Verletzungen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Samu 061 ereignete sich das Unglück am frühen Nachmittag gegen 15.15 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen schwamm der Urlauber im Meer, als er plötzlich in Schwierigkeiten geriet und wohl große Mengen Wasser schluckte. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar.

Rettungsschwimmer übernahmen Wiederbelebung

Die Rettungsschwimmer, die in diesem Moment den Strand bewachten, zogen den Mann aus dem Wasser und begannen mit der Wiederbelebung. Der Schweizer hatte einen Herzstillstand erlitten.

Nach einiger Zeit kam der 87-Jährige wieder zu Bewusstsein und hatte Puls. Mit dem Rettungswagen wurde er in die Policlínica Miramar in Palma eingeliefert, wo er nun in bedrohlichem Zustand auf der Intensivstation liegt.

Erst im Juli war ein 78-jähriger Urlauber am ganz in der Nähe gelegenen Palmira-Strand in Peguera beim Baden ums Leben gekommen. Und wenige Wochen zuvor starb ein 83-jähriger Schweizer am benachbarten Torà-Strand.