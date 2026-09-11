Nach dem Sturmchaos: Der Sommer auf Mallorca feiert sein Comeback

Nach dem Sturmchaos zur Wochenmitte ist auf der Insel wieder Ruhe eingekehrt. Der Freitag (11.9.) hat wenig bewölkt begonnen. An den meisten Orten ist die Sonne an dem Tag ganz klar die Protagonistin. Tagsüber steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag an. Viele Orte knacken die 30-Grad-Marke. Vor allem an den Küsten weht eine leichte Brise.

Nachts wird es deutlich kühler als zuvor. Für Palma etwa sind nur noch 16 Grad gemeldet, für Felanitx 19 Grad.

Das Wochenende beginnt dann ähnlich. Am Samstag (12.9.) setzt sich erneut an vielen Orten die Sonne gegen die Wolken durch. Aemet schließt örtliche Schauer zwar nicht aus, schaut man sich die für den Tag gemeldete Regenwahrscheinlichkeit an, liegt sie am Nachmittag im Süden, Südwesten und Südosten aber lediglich bei 20 Prozent.

Nach dem Sturmchaos kann man dieser Tage wieder beruhigt zum Strand, ohne nass zu werden. / Simone Werner

Auch die Temperaturen ähneln denen vom Vortag. Unter anderem Palma, Sóller und Llucmajor schaffen es auf die Höchsttemperatur von 30 Grad. Der Wind weht an dem Tag aus Osten.

Bei den für die Nacht gemeldeten Temperaturen steht fast für jeden Ort eine 1 vornedran. Für die Balearen-Hauptstadt etwa meldet der spanische Wetterdienst Aemet 18 Grad, für Sa Pobla 16 Grad.

Bestes Strandwetter am Wochenende und noch besseres Strandwetter zur Wochenmitte. / Simone Werner

Sonne satt am Sonntag

Der Sonntag (13.9.) macht seinem Namen an den meisten Orten alle Ehre. Am Vormittag sind noch vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen, zum Nachmittag hin strahlt die Sonne wieder aus voller Kraft. Es bleibt trocken. Perfektes Wetter für einen Strandtag! Der Wind weht aus Osten und Nordosten, auch an den Küsten.

Für die Nacht sind Werte zwischen 14 und 19 Grad gemeldet.

Zum Beginn der neuen Woche geht es dann, wie man es vom Wochenende gewohnt war, weiter. Der Montag (14.9.) startet mit nur wenigen Wolken am Himmel. Was die Temperaturen betrifft, verzeichnen einige Orte einen leichten Anstieg. Santa Maria del Camí, Llucmajor und Porreres schaffen es auf 32 Grad. In Pollença, Sóller und Inca wird es nur minimal kälter. Der Wind bläst aus Norden und Nordosten.

Am Dienstag (15.9.) ziehen die Temperaturen dann weiter an. 33 Grad ist dann die Zahl der Zahlen. Nachts bleibt es, Gott sei Dank, recht frisch. Lediglich für Palma sind 21 Grad gemeldet.