Windhose verwüstet landwirtschaftliches Anwesen auf Mallorca und tötet mehrere Tiere

Der heftige Spätsommersturm am Mittwoch (9.9.) auf Mallorca hat in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Son Sardina nördlich von Palma massive Schäden angerichtet. Das Unwetter hatte in Felanitx auch ein Todesopfer gefordert.

Innerhalb von nur etwa 15 Minuten wurden auf dem Hof in Son Sardina mehrere Gebäude zerstört, Bäume entwurzelt oder abgebrochen, Maschinen beschädigt und Tiere getötet. Der 58-jährige Landwirt Antoni Feliu Pou, der den Hof seit rund 30 Jahren bewirtschaftet, steht nun beinahe vor einem kompletten Wiederaufbau.

War es eine Windhose?

Die Finca liegt nur rund einen Kilometer vom Campus der Universität der Balearen entfernt, der ebenfalls schwer getroffen wurde. Auf dem Hof starben zwei Säue und drei Eselinnen, ein Traktor wurde zerstört und zahlreiche Mandel-, Johannisbrot- und Feigenbäume beschädigt. Zudem gibt es weder Strom noch Wasser.

Feliu berichtet, dass er gegen 14.15 Uhr eine als Werkstatt genutzte Halle verlassen habe, um essen zu gehen. Kurz darauf wurde das Gebäude vom Sturm verwüstet. „Es ist, als wäre eine Bombe eingeschlagen“, sagt er. Er vermutet, dass ein Cap de fibló, also eine Windhose, über das Gelände gezogen sein könnte.

Landwirt fordert Unterstützung

Der Betrieb wird von Feliu gemeinsam mit seinen drei Töchtern, seiner Mutter und zwei weiteren Beschäftigten geführt. Neben der Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Produktion müssen nun zunächst Trümmer beseitigt und beschädigte Gebäude, Maschinen und Bäume instand gesetzt werden. Schon die Aufräumarbeiten könnten nach Felius Angaben mehrere Tausend Euro kosten und seien ohne eine Spezialfirma kaum zu bewältigen.

Der Landwirt fordert deshalb schnelle Unterstützung von der balearischen Landwirtschaftsministerium. Die Hilfen müssten diesmal zügig bei den Betroffenen ankommen. „Wir Landwirte müssen auf derselben Stufe stehen wie jeder andere Arbeitnehmer“, sagt Feliu.

Wie es konkret weitergeht, weiß er selbst noch nicht. „Wir haben viele offene Fragen. Ich fühle mich machtlos und weiß nicht, wo ich anfangen soll.“ Nach drei Jahrzehnten Arbeit auf dem Hof sei derzeit selbst der erste Schritt unklar.

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