Guillem Bosch

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Windhose zerstört landwirtschaftliche Finca auf Mallorca

Der heftige Spätsommersturm am Mittwoch (9.9.) auf Mallorca hat in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Son Sardina nördlich von Palma massive Schäden angerichtet. Innerhalb von nur etwa 15 Minuten wurden mehrere Gebäude zerstört, Bäume entwurzelt oder abgebrochen, Maschinen beschädigt und Tiere getötet. Der 58-jährige Landwirt Antoni Feliu Pou, der den Hof seit rund 30 Jahren bewirtschaftet, steht nun beinahe vor einem kompletten Wiederaufbau. Mehr Informationen