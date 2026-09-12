"Kennst du mich nicht?": Mann kommt mit Enkel-Trick ins Haus und überfällt 88-Jährigen in Palma

Ein junger Mann muss sich auf Mallorca vor Gericht verantworten, weil er sich mithilfe eines "Enkeltricks" Zugang zum Haus eines 88-Jährigen verschafft, diesen bedroht und bestohlen haben soll. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Der Vorfall ereignete sich am 15. Mai 2026 gegen 16.15 Uhr in einem Haus am Carrer Aragó in Palma. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft klingelte der junge Mann an der Tür. Als der 88-Jährige das äußere Tor öffnete, begrüßte ihn der Besucher freundlich. „Hallo! Kennst du mich nicht? Ich bin der Enkel von María“, soll er sinngemäß gesagt haben. Er gab vor, der Enkel einer Frau aus der Nachbarschaft zu sein, und zeigte sogar auf ein nahe gelegenes Haus, in dem diese angeblich gewohnt habe.

Anschließend erzählte er, seine Großmutter sei in ein Dorf gezogen. Er müsse dringend Medikamente kaufen, habe aber kein Geld. Er bat den Senior um 30 oder 35 Euro. Der 88-Jährige glaubte ihm und ließ ihn ins Haus.

Mit Würgegriff bedroht

Im Wohnzimmer änderte sich nach Darstellung der Staatsanwaltschaft das Verhalten des Besuchers. Er verlangte erneut Geld. Als der Senior nicht reagierte, stellte sich der junge Mann hinter ihn und legte ihm den Arm um den Hals. Dabei deutete er einen Würgegriff, der innerhalb kurzer Zeit zur Bewusstlosigkeit führen kann.

„Gib mir das Geld, wenn du nicht willst, dass dir etwas passiert“, soll er dem 88-Jährigen gedroht haben. Dieser nahm daraufhin einen 50-Euro-Schein aus seiner Hemdtasche und übergab ihn dem Angreifer. Der junge Mann flüchtete. Der Senior blieb unverletzt.

Das Opfer verständigte anschließend die Nationalpolizei und erstattete Anzeige. Die Ermittler des Raubdezernats identifizierten kurze Zeit später einen Verdächtigen. Vier Tage nach dem Überfall nahmen ihn die Beamten fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Vorbestraft

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Raub mit Gewalt und Einschüchterung im Wohnhaus. Sie fordert für den spanischen Staatsbürger vier Jahre und drei Monate Gefängnis.

Der Angeklagte ist bereits vorbestraft. Vor einigen Jahren war er wegen der Belästigung einer Lehrerin an der von ihm besuchten Gesamtschule in Palma verurteilt worden. Damals räumte er Nötigung und Bedrohung ein und akzeptierte eine Geldstrafe von 240 Euro.

Vor dem Strafgericht in Palma fand am Freitag (11.9.) eine vorbereitende Verhandlung statt. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten zuvor über eine mögliche Verständigung gesprochen. Der Angeklagte hätte mit einem Geständnis eine geringere Strafe erreichen können. Er lehnte das Angebot jedoch ab und will sich vor Gericht verantworten. Die Hauptverhandlung ist für November angesetzt.

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