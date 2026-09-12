"Minimarkets" im Visier: Anwohner in Palma fordern Durchgreifen gegen illegalen nächtlichen Alkoholverkauf

Fünf Anwohnervereinigungen in Palma haben gemeinsam schärfere Maßnahmen gegen den mutmaßlich illegalen Verkauf von Alkohol in der Nacht gefordert. Ihnen sind vor allem die "minimarkets" ein Dorn im Auge - kleine Läden, die die ganze Nacht geöffnet haben, ähnlich der "Spätis" in Berlin.

Verstöße und Ruhestörung

Konkret sind es die Anwohner der Viertel Passeig Marítim, Barri Cívic, Sa Llotja-Born, Pere Garau und die Vereinigung aus El Terreno, die bei der Stadtverwaltung gemeinsamen einen Antrag eingereicht haben. Darin fordern sie das Rathaus auf, Möglichkeiten zu prüfen, um die nächtlichen Öffnungszeiten der "minimarkets" einzuschränken.

Als Grund für ihre Forderung nennen die Anwohner Polizeieinsätze, Bußgeldverfahren und vermeintliche Verstöße gegen die Auflage, dass der Verkauf von Alkohol nachts außerhalb gastronomischer Betriebe in Palma verboten ist. In ihrem Antrag trugen sie 25 Anzeigen oder Hinweise zu insgesamt acht Geschäften zusammen. In Pere Garau legten die Anwohner zudem die Ergebnisse einer privaten Untersuchung vor. Demnach konnte in fünf Supermärkten nach Mitternacht Bier gekauft werden. Dies sei auch mit wiederkehrenden Ruhestörungen verbunden.

Schließung von 21.30 bis 8 Uhr gefordert

Bei ständig wiederkehrenden Verstößen reichten Kontrollen und Sanktionen allein nicht mehr aus, argumentieren die fünf Vereinigungen. Sie fordern deshalb Maßnahmen, die dauerhaft ansetzen. Vorrangig solle die Stadtverwaltung prüfen, wie sich die Öffnungszeiten solcher Geschäfte einschränken lassen. Als mögliche Regelung schlagen die Anwohner eine Schließzeit zwischen 21.30 und 8 Uhr vor. Alternativ könne die Stadtverwaltung jede andere rechtlich zulässige und verhältnismäßige Einschränkung prüfen. Bis dahin solle es mehr Kontrollen an den betroffenen Orten geben, so die Anwohner.

Abonnieren, um zu lesen