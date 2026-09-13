Bitte um Mithilfe: Deutscher auf Mallorca verschwunden

Auf Mallorca ist erneut ein Deutscher verschwunden. Wie aus einer Suchanzeige auf der Vermissten-Plattform "SOS Desaparecidos" hervorgeht, fehlt seit Freitag (11.9.) jede Spur von einem 77-jährigen Mann.

Verschwunden in Llucmajor

Wie in der Veröffentlichung beschrieben, handelt es sich dabei um Reiner Schnell, einen 1,75 Meter großen, fülligen Mann mit weißem Haar und blauen Augen.

Zum letzten Mal war Schnell in der Gemeinde Llucmajor gesehen worden. Wer glaubt, den Deutschen gesehen zu haben oder etwas von seinem Verbleib weiß, kann sich bei der Notrufzentrale (112), der Nationalpolizei (091) oder bei SOS Desaparecidos (868286726) melden.

Erfolgreiche Suche im August

Erst Ende August war eine junge Deutsche Frau auf Mallorca verschwunden. Sie konnte dank der öffentlichen Suchaktion unversehrt aufgefunden werden.