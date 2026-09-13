Der Retter der Mallorca-Milch: Dieser Unternehmer plant Nachfolge-Produkt des Insel-Kult-Kakaos "Laccao"

Pedro Monroig ist seit einem halben Jahr Geschäftsführer des Unternehmens Quesos Grimalt. Nach der Schließung von Mallorcas größter Molkerei Agama übernahm der Betrieb SAT Son Carbó 51 Prozent des Käseunternehmens - mit der Absicht, einen Absatz für die auf der Insel produzierte Milch zu sichern. Derzeit verarbeitet das Unternehmen 90 Prozent der Milch, die in sieben der neun noch bestehenden Milchviehbetriebe Mallorcas erzeugt wird. Im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" blickt Monroig trotz allem optimistisch in die Zukunft.

Wie würden Sie Ihre ersten sechs Monate an der Spitze des Unternehmens beschreiben?

Es gibt noch einiges zu tun. Insgesamt sind wir zufrieden, das Gefühl ist gut. Aber wir haben noch einen Weg vor uns.

Sie sind die Retter der Milch auf Mallorca. Fühlen Sie sich mit dieser Bezeichnung wohl?

Das Wort erscheint mir etwas groß, aber es stimmt, dass wir derzeit die Einzigen sind, die auf der Insel Rohmilch kaufen. Es gibt zwei Milchviehbetriebe, die weiterhin selbst Milch und Käse herstellen, aber alle anderen müssen ihre Milch zwangsläufig an uns verkaufen.

Wo liegen die sieben Betriebe, die Sie mit Milch beliefern?

Sie sind über die ganze Insel verteilt. Drei davon befinden sich zwar in Campos, einer in Felanitx und einer in Porreres, aber es gibt auch Betriebe in Palma und Llubí.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie inzwischen 90 Prozent der Milch übernehmen, die auf Mallorca noch produziert wird?

Ein wenig gezwungenermaßen, würde ich sagen. Letztlich gibt es keine andere Möglichkeit. Wir sind ein privates Unternehmen, erfüllen aber teilweise auch eine soziale Funktion. Die Alternative wäre, dass diese Betriebe schließen, und das wollen wir nicht. Deshalb bemühen wir uns, die gesamte Milch abzunehmen und zu verwerten. Das ist nichts, was wir uns ausgesucht haben, aber wir sind froh, es tun zu können.

Das ist also gewissermaßen eine soziale Funktion, aber gleichzeitig muss die Investition auch Gewinne abwerfen …

Mittelfristig ja, kurzfristig ist es etwas knapper. Wir stehen nicht schlecht da, aber wir wussten, dass es eine komplizierte Aufgabe werden würde. Früher hat das Unternehmen nicht mit dieser Milchmenge gearbeitet, und jetzt müssen wir plötzlich für all diese Milch einen Absatz finden, denn die Kühe produzieren sie schließlich jeden Tag. Wir haben die Produktionskapazitäten, um daraus Käse herzustellen, aber wir können die Menschen nicht von einem Tag auf den anderen dazu bringen, doppelt so viel Käse zu essen. Genau daran arbeiten wir jetzt: Wir wollen bekannter werden und eine echte Alternative sein, wenn die Menschen entscheiden, welchen Käse sie zu Hause konsumieren.

Die Schließung der Molkerei Agama war angesichts der Geschichte des Milchunternehmens traumatisch, für Sie aber zugleich eine große Chance. In diesem Fall hatte das Unglück also auch etwas Gutes.

Ja, wir erleben das mit Hoffnung. Es stimmt, dass auf Mallorca nicht so viel Milch produziert wird wie in anderen Regionen Spaniens, aber es wird genug erzeugt, um die Insel mit verschiedenen Milchprodukten zu versorgen. Man könnte Milch, Joghurt, Butter, Sahne und anderes herstellen. Derzeit können wir das noch nicht produzieren, weil es Zeit braucht, aber für die Zukunft schließen wir es nicht aus. Es wäre schön, einen möglichst vollständigen Milchsektor zu haben und uns selbst mit all diesen Produkten versorgen zu können.

War der Kauf der Mehrheit der Anteile an Quesos Grimalt durch den Betrieb Son Carbó entscheidend dafür, dass Sie diese Milchproduktion übernehmen konnten?

Ja. Son Carbó ist schließlich der größte Milchviehbetrieb Mallorcas und verfügt über sehr große Kapazitäten. Die Unterstützung und die Produktion von Son Carbó eröffnen viele Möglichkeiten. Dadurch kann man langfristig planen, und ohne sie wäre das unmöglich. Sie sind diejenigen, die beim Thema Milch wirklich die entscheidenden Hebel bewegen.

Sie bewirtschaften rund 5,2 Millionen Liter Milch pro Jahr. Wird diese gesamte Menge für Käse verwendet?

Alles, was bei uns bleibt, wird zur Käseherstellung verwendet. Einen Teil können wir jedoch nicht selbst verwerten, weil unsere Kühlräume nicht genügend Kapazität haben. Schon vor Abschluss der Übernahme hatte Son Carbó einige Monate lang Milch nach Valencia geschickt. Wir führen diese Vereinbarung fort, wenn auch mit geringeren Mengen. Sie sind gute Geschäftspartner, wir sind sehr zufrieden mit ihnen, und sie helfen uns dabei, die Milchmenge, die auf Mallorca bei uns ankommt, zu regulieren, damit wir Schritt für Schritt vorgehen und die Dinge richtig machen können. Für uns ist klar, dass wir nicht zu schnell wachsen wollen, weil wir die Qualität der Grimalt-Produkte erhalten müssen.

Wie viele Liter überschüssige Milch werden nach Valencia geschickt?

Das hängt von vielen Faktoren ab. Jede Woche planen wir die Lieferung entsprechend der Milchproduktion unserer Betriebe. Es sind zwischen 20.000 und 30.000 Liter pro Woche. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Menge im Winter wahrscheinlich größer sein wird. Die Hitze wirkt sich sehr stark auf die Kühe aus, die dann weniger Milch produzieren.

Ist das langfristige Ziel, die gesamte auf Mallorca produzierte Milch zu übernehmen?

Genau. Aber derzeit wissen wir nicht, ob das eine mittel- oder langfristige Perspektive ist. Wir müssen sehen, wie der Markt reagiert und welche Kapazitäten wir haben, um die Dinge so zu machen, dass sie gut funktionieren.

Konnten Sie die Käseproduktion bereits deutlich steigern?

Ein wenig. Wir versuchen, das schrittweise zu tun, aber inzwischen merkt man es bereits. Es wird mehr Ware abgesetzt und wir verkaufen mehr als im vergangenen Jahr. Nach und nach steigt die Nachfrage.

Vertreiben Sie Ihren Käse nur auf Mallorca oder exportieren Sie ihn auch auf das spanische Festland?

Derzeit wird er nur auf Mallorca, Ibiza und Menorca verkauft. Ein Vertrieb auf dem Festland ist eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen. Wir müssen realistisch sein und alle Alternativen prüfen. Im Moment steht das nicht konkret zur Debatte, aber wenn jemand vom Festland mit einem interessanten Angebot kommt, um Käse zu kaufen … Für uns hat es Priorität, ein zu 100 Prozent mallorquinisches Produkt herzustellen und dieses aufs Festland zu bringen, statt die Milch zu exportieren. Aber derzeit sind wir mit unseren Partnern in Valencia, die uns die Milch abkaufen, sehr zufrieden.

Ist es nicht widersprüchlich, dass fast die gesamte Milch, die die Mallorquiner kaufen, vom Festland kommt, obwohl es auf der Insel noch aktive Milchviehbetriebe gibt?

Derzeit kommt die gesamte in Getränkekartons verpackte Milch, die mallorquinische Verbraucher kaufen können, von außerhalb. Seit der Schließung von Agama gibt es keine mallorquinische Milch mehr auf dem Markt, und ich glaube, die Lagerbestände sind inzwischen ebenfalls aufgebraucht, sodass man sie nicht mehr in den Supermärkten findet. Laccao (der ehemals typische Mallorca-Kakao, Anm. d. Red.) zum Beispiel wird jetzt mit katalanischer Milch hergestellt. Mallorca hat derzeit keine eigene Milch zum Trinken. Wir versuchen jetzt, Frischmilch herzustellen, und soweit ich weiß, produzieren die beiden anderen Betriebe, die nicht mit uns zusammenarbeiten, ebenfalls Frischmilch, allerdings verfügen sie nicht über so große Milchmengen.

Milchkühe auf dem Hof Son Carbó in Campos. / Manu Mielniezuk / Sophie

Wird die Frischmilch, mit deren Herstellung Sie begonnen haben, im Getränkekarton verkauft?

Nein. Frischmilch und Rohmilch sind zwei verschiedene Dinge. Rohmilch ist die Milch, die direkt von der Kuh kommt. Frischmilch wird pasteurisiert, also auf etwas über 70 Grad erhitzt. Das ist die Milch, die in Plastikflaschen verkauft wird und nach dem Öffnen höchstens eine Woche haltbar ist, vorzugsweise sollte sie innerhalb von drei Tagen verbraucht werden.

Warum können Sie keine Milch im Getränkekarton auf den Markt bringen, damit es für die Verbraucher wenigstens eine mallorquinische Alternative gibt?

Derzeit ist das keine realistische Alternative. Wir sind nun einmal ein privates Unternehmen, das rentabel arbeiten muss. Um Milch in Getränkekartons abzufüllen, braucht man ein sehr großes Volumen, mehrere Millionen Liter, und derzeit produziert Mallorca nicht so viel. Wenn es uns gelingt, den Sektor zu stabilisieren und weiter zu wachsen, könnte man beginnen, diese Möglichkeit zu prüfen.

Aber Sie verkaufen einen Teil der auf Mallorca produzierten Milch auf dem Festland, während die Mallorquiner keine Milch von der Insel zum Trinken kaufen können, weil die gesamte Trinkmilch von außerhalb kommt. Ist das nicht surreal?

Wir exportieren Rohmilch. Bei der Herstellung von Milch im Getränkekarton ist die Gewinnspanne sehr gering, weil man keinen Mehrwert anbieten kann – es ist einfach Milch im Karton. Wenn man keine große Menge an Litern verarbeitet, lohnt es sich nicht, die Maschine überhaupt einzuschalten. Die Mengen, die wir derzeit haben, reichen dafür nicht aus, wir befinden uns gewissermaßen dazwischen. Wir waren die Ersten, die geprüft haben, ob wir Milch so abfüllen könnten, wie Agama es getan hat, aber derzeit ist das nicht rentabel. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass wir, wenn es bei uns nicht gut läuft, den gesamten Sektor mit nach unten ziehen, weil es sonst niemanden gibt. Deshalb müssen wir mit größter Vorsicht vorgehen.

Haben Sie vor, ein Produkt ähnlich dem legendären Laccao zurückzubringen, das Mallorca nun verloren hat?

Das würde mir gefallen. Ich weiß nicht, ob unter der Marke Laccao, denn sie gehört Damm. Laccao war etwas, das sehr zu uns gehörte. Der Name ist geblieben, aber es ist nicht mehr mallorquinisch. Man findet es weiterhin auf dem Markt, aber das Einzige, was geblieben ist, sind das Etikett und das Rezept. Die Milch, die die Grundlage des Produkts bildet, ist nicht mehr dieselbe.

Wie reagiert der lokale Verbraucher?

Es könnte immer noch besser sein. Wir haben inzwischen immer mehr Verkaufsstellen und kommen voran, aber angesichts der großen Milchmenge, die nach dem Wegfall von Agama ohne Absatz dastand, liegt noch ein weiter Weg vor uns.

Haben Sie institutionelle Unterstützung für den Beginn dieses gesamten Prozesses erhalten?

Wir stehen fast täglich mit dem balearischen Landwirtschaftsministerium in Kontakt. Dort haben sie uns wirklich sehr geholfen. Fördermittel gibt es dann, wenn entsprechende Programme aufgelegt werden; derzeit ist keines verfügbar. Aber sie unterstützen uns, und wir haben keinen Grund zur Klage. Gerade bei der Vermarktungsförderung haben sie uns sehr gut unterstützt.

Hat die Milchproduktion auf Mallorca eine Zukunft?

Ja, sie hat eine Zukunft. Die Realität ist, dass wir uns derzeit in einer schwierigen Phase befinden, die von allen Beteiligten viel Arbeit verlangt. Aber wir blicken optimistisch in die Zukunft. Wir sprechen mit den Landwirten, und Gott sei Dank haben alle noch verbliebenen Betriebe eine gesicherte Nachfolgegeneration. Das ist sehr wichtig. Wenn wir die Dinge weiterhin so gut machen wie bisher und von den Verbrauchern noch etwas mehr Unterstützung bekommen, wird es auf Mallorca noch viele Jahre lang einen Milchsektor geben.

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