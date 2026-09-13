Deutscher Unternehmer wird im Club de Mar auf Mallorca brutal von Konkurrenten zusammengeschlagen

Torben Hofmann (Name geändert) ist auf den Fotos kaum wiederzuerkennen. Das rechte Auge komplett zugeschwollen und blau, die Nase demoliert und voller Blutergüsse. So übel wurde der Deutsche Ende Juli bei einer Attacke im Club de Mar im Hafen von Palma zugerichtet. Der Angriff hat dabei offenbar eine Vorgeschichte: Hofmann lag seit Längerem mit einem benachbarten Anbieter von Charterausflügen im Clinch.

Torben Hofmann hat im Club de Mar zwei Boote liegen, die er für Ausfahrten vermietet. Sein direkter Nachbar betreibt mit seiner Partnerin ebenfalls ein Ausflugsunternehmen, das auch zwei Boote im Hafen liegen hat. In der Vergangenheit ist der Nachbar beim Rangieren nach Angaben von Hofmann mehrfach an die Boote des Deutschen geraten. „Dabei hat er auch Schäden an meinen Booten angerichtet, sich dafür aber nicht interessiert“, berichtet Hofmann. Daraufhin schickte der Deutsche eine Mail an die Clubleitung, um sich zu beschweren.

Weiter auf das Opfer eingetreten

Das brachte den benachbarten Unternehmer offensichtlich gehörig auf die Palme, Ende Juli, als der Ausflugsunternehmer von einer Ausfahrt zurückkam und Hofmann auf seinem Boot antraf, gab er vor, mit ihm sprechen zu wollen. „Ich habe ihn daraufhin an Bord gebeten, aber er wollte, dass ich auf den Steg komme“, berichtet Hofmann. Ohne ein Wort zu sagen, habe er ihm direkt „eine reingeklatscht“, sagt Hofmann. Der Deutsche knallte auf den Steg, während der Täter weiter auf ihn einschlug und eintrat. Daraufhin verlor er das Bewusstsein. „Eine halbe Stunde etwa habe ich dort gelegen, bis mich ein Sicherheitsbediensteter gefunden hat.“

Hofmann wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte unter anderem einen achtfachen Nasenbeinbruch fest, einen Anbruch des Kiefers und eine Netzhautablösung im Auge. Mehrere Operationen waren nötig, zuletzt eine Augenoperation am Mittwoch (9.9.). Dazu verlor der Deutsche bei dem Angriff seine Brille, eine Spezialanfertigung, die aller Wahrscheinlichkeit nach ins Meer fiel.

Die Nationalpolizei nahm den Angreifer zunächst fest. / Policía Nacional

"Merkwürdige Dinge vorgefallen"

Die Schmerzen lassen langsam nach bei Hofmann, die Empörung über die Behandlung im Club de Mar nicht. „Es sind einige merkwürdige Dinge vorgefallen“, wundert sich der Deutsche noch sechs Wochen nach dem Vorfall. Zum einen könne er nicht nachvollziehen, dass er an einem belebten Tag in der Hochsaison eine halbe Stunde auf dem Steg gelegen habe, ohne dass ihm jemand geholfen hat. „Normalerweise fährt hier ständig ein Boot des Clubs hin und her, auch werden die Stege per Kamera überwacht. Der Angriff wurde aufgezeichnet.“

Auch für seine Brille habe sich niemand im Club interessiert. Er habe darum gebeten, dass Taucher mal auf dem Meeresgrund nachsehen, allerdings sei auch hier keinerlei Unterstützung vom Club gekommen.

Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, versuchte Hofmann, mit der Club-Führung Kontakt aufzunehmen. Doch dort sei er weiterhin auf wenig Verständnis gestoßen. „Man hat mir zu verstehen gegeben, dass es sich bei dem Angriff um eine persönliche Angelegenheit gehandelt hat“, berichtet Hofmann.

Wieder auf freien Fuß gesetzt

Was den Deutschen auch auf die Palme bringt: Der Angreifer kann weiterhin sein Unternehmen im Club de Mar betreiben. Dieser habe zwar vom Club Hausverbot bekommen, allerdings kümmere sich nun seine Partnerin um die Ausflugsboote. „So hat er keinerlei Umsatzeinbußen. Ich hingegen hatte hohe Verluste, weil ich in der ersten Zeit nicht arbeiten konnte“, erzählt Hofmann.

Die Nationalpolizei nahm den Angreifer nach Sichtung der Videoaufzeichnungen Anfang August fest, setzte ihn aber nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß. Gegenüber der MZ wollte sich der Mann zu dem Vorfall nicht äußern. Er zweifelte lediglich an, dass Hofmann „schwere Verletzungen“ erlitten habe, denn dieser habe ja am Tag nach dem Angriff bereits wieder gearbeitet – was Hofmann dementiert.

Der Club de Mar selbst hüllt sich auch gegenüber der MZ in Schweigen. Zunächst reagierte die Sprecherin – auch urlaubsbedingt – mehrere Wochen nicht auf eine Anfrage. Dann erklärte sie, wie auch schon Hofmann selbst, dass es sich um eine „persönliche Angelegenheit“ handle und sich der Club nicht dazu äußern wolle. Auf Drängen der MZ hin wollte sie sich noch einmal nach einer Stellungnahme umhören, meldete sich dann aber bis Redaktionsschluss nicht zurück und antwortete auch nicht mehr auf Nachrichten.

Abonnieren, um zu lesen