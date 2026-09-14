Auf offener Straße abgestochen: 19-Jähriger erliegt Verletzungen im Krankenhaus auf Mallorca

Ein 19-Jähriger auf Mallorca ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (14.9.) bei einer Messerstecherei gestorben. Die Polizei nahm den Angreifer bereits fest.

Medienberichten zufolge soll es sich bei Opfer und Täter um Algerier handeln. Die jungen Männer stritten in Palmas Brennpunktviertel Son Gotleu miteinander. Der Angreifer zückte ein Messer und stach auf den 19-Jährigen in der Straße Indalecio Prieto, der Hauptverkehrsachse, ein.

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Wiederbelebung glückte nur kurz

Der Rettungsdienst fand das Opfer mit Herzstillstand vor, konnte den Puls aber wiederherstellen. Im kritischen Zustand kam der junge Mann ins Krankenhaus Son Espases, wo er wenig später verstarb.