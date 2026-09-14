Deutsche kaufen gestrandete Segelyacht: Verschwindet die "Acoa" jetzt endlich von Mallorcas Küste?

Die Segelyacht "Acoa", die seit Mitte Januar auf den Felsen am Port Vell in der Gemeinde Son Servera im Osten Mallorcas festsitzt, könnte in den kommenden Wochen geborgen werden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, soll ein Besitzerwechsel die Abschlepparbeiten ermöglichen. Demnach hätten zwei Deutsche den bisherigen Eigentümern das Schiff abgekauft. Bei den vorherigen Besitzern handelt es sich ebenfalls um Deutsche.

Die "Acoa" soll nun innerhalb eines Monats abgeschleppt und in eine Werft nach Palma gebracht werden. Dort soll sie umfassend restauriert werden. Ein Plan für die Bergung und das Abschleppen hatte bereits unter den bisherigen Eigentümern existiert. Umgesetzt wurde er jedoch nicht, weil das beauftragte Unternehmen die Arbeiten offenbar nur gegen eine vorherige Zahlung durchführen wollte. Die neuen Eigentümer sollen bereit sein, diese Bedingung zu erfüllen. Sie haben sich bereits mit den örtlichen Behörden getroffen, über den Eigentümerwechsel informiert und den Kaufvertrag vorgelegt.

Vom gestrandeten Boot zur Attraktion

In den vergangenen acht Monaten ist das Segelboot am Port Vell zu einer Attraktion für Schaulustige geworden. Zahlreiche Menschen kamen, um die "Acoa" zu sehen und zu fotografieren. Einige kletterten sogar an Bord, um Selfies zu machen. Für die Anwohner sorgte das Boot dagegen immer wieder für Probleme. Im August entfaltete sich bei starken Windböen eines der Segel und schlug gegen Mast und Stahlseile. Der Lärm war so stark, dass mehrere Anwohner wiederholt die Ortspolizei verständigten.

Das Segel wurde später wieder befestigt, ist inzwischen aber erneut teilweise lose und verursacht bei Wind weiterhin Geräusche. Zudem bestand die Sorge, dass der Mast auf die Felsen stürzen könnte. Das Boot war im Sommer darüber hinaus mit tourismuskritischen Graffiti besprüht worden.

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