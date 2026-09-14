Immer mehr Tauchbasen machen dicht: Warum Mallorcas Tauchbranche unter Druck steht

Mallorca führt in vielen Bereichen ein Doppelleben. Restaurants, Viertel und Clubs sind oft klar in die Welt der Urlauber und jene der Residenten geteilt. Als ich auf die Insel zog, dachte ich zunächst, Tauchen sei vor allem eine Urlaubsaktivität. Doch als ich mit Xisco, Tomeu und Aina im Boot saß, um erstmals auf Mallorca abzutauchen, wurde mir klar: Auch unter Wasser gibt es diese zwei Welten.

Ausgerechnet jener Teil der Branche, der besonders von Urlaubern lebt, steht seit diesem Jahr unter Druck. Grund ist das Real Decreto 1188/2025. Seit Ende vergangenen Jahres gilt bei Schnuppertauchgängen ein Betreuungsschlüssel von 1:1: Jeder Teilnehmer muss unter Wasser individuell von einem Tauchlehrer begleitet werden. „Bei einigen Kollegen machen die Schnuppertauchgänge 70 bis 80 Prozent der Einnahmen aus“, sagt Paulo Peixoto, Sprecher des balearischen Tauchbasenverbands ACBIB.

Elf Tauchbasen diese Saison balearenweit geschlossen

Für auf Urlauber ausgerichtete Basen könne die Regelung deshalb existenzbedrohend sein. Welche Auswirkungen sie tatsächlich haben werde, lasse sich erst nach Saisonende beurteilen. „Dieses Jahr haben elf Tauchbasen auf den Balearen zugemacht“, sagt Peixoto. Einige Betreiber hätten bereits vor Saisonbeginn erklärt, unter den neuen Bedingungen nicht weitermachen zu können.

Zuvor orientierten sich die Basen an den Vorgaben ihrer Ausbildungsorganisationen. PADI etwa erlaubt bis zu vier Teilnehmer pro Tauchlehrer. Peixoto hält diesen Betreuungsschlüssel nicht für unsicher. Auch Paola Moore, die als Tauchlehrerin in einer Tauchschule in Portocolom arbeitet und viele deutschsprachige Kunden betreut, hält die Vorgabe für überzogen. „Die Menschen, die sich dieses Gesetz ausgedacht haben, haben keine Ahnung, wie diese Branche funktioniert“, sagt die Mallorquinerin. Bei mehreren Schnuppertauchern werden die Teilnehmer nun nacheinander betreut, teilweise sind sie dadurch nur noch etwa 20 Minuten unter Wasser.

Eine Taucherin im Meer vor Mallorca. / ZOEA Diving

Schnuppertauchgänge hält Moore ohnehin für vergleichsweise einfach: Die Taucher bleiben in geringer Tiefe und in der Nähe des Boots. „Ich finde es gut, wenn die Regeln in diesem Bereich streng sind. Aber in diesem Fall geht es zu weit.“ Peixoto sieht es ähnlich: „Solche Regeln schaden letztendlich vor allem dem Erlebnis der Teilnehmer.“

Ein Verstoß kann teuer werden. Wer den Betreuungsschlüssel missachtet, muss mit Bußgeldern und weiteren Sanktionen rechnen. Kommt es zu einem schweren oder tödlichen Unfall, können zivil- und strafrechtliche Konsequenzen folgen.

Niedrige Löhne, hohe Kosten

Die neue Regelung trifft auf eine Branche mit kleinen Spielräumen. „Wir verdienen sehr wenig“, sagt Moore. Mit rund 1.500 Euro im Monat bei einer Fünf-Tage-Woche könne sie sich noch glücklich schätzen. Sie kenne Kollegen, die etwa 1.100 Euro verdienen und nur einen freien Tag pro Woche haben.

Hinzu kommen hohe Kosten für Ausbildung und Ausrüstung. Der Weg zur Tauchlehrerin habe Moore rund 6.000 Euro gekostet – vergleichsweise wenig, weil sie in einer Tauchschule gegen kostenlose Tauchgänge mitarbeitete. Die brauchte sie auch: Für die PADI-Instructor-Prüfung müssen mindestens 100 protokollierte Tauchgänge nachgewiesen werden. „Die Ausrüstung hat etwa 800 Euro gekostet – ein echtes Schnäppchen“, sagt sie.

Die Ausgaben der Tauchbasen seien aber auch hoch. „15.000 bis 20.000 Euro allein für Ausrüstung und Instandhaltung “, sagt Peixoto. Hinzu kommen die Bootskosten für Treibstoff und die Liegeplatzgebühren im Hafen.

„Diesen Job macht man nicht fürs Geld, sondern aus Leidenschaft“, sagt Peixot, der eine Tauchschule auf Ibiza betreibt. Bewerber gebe es durchaus. Das Problem sei vielmehr: „Sie können sich das Leben hier nicht leisten.“

Verwandte nachrichten

Auch das Reiseverhalten setzt die Branche unter Druck. Urlauber blieben immer kürzer auf den Balearen. Nach einem Tauchgang wird empfohlen, mindestens zwölf Stunden bis zum Flug zu warten, nach mehreren mindestens 18 Stunden. Für Kurzurlauber wird das Zeitfenster zum Abtauchen damit schnell zu klein.

IM ÜBERBLICK: ERSTER TAUCHGANG AUF MALLORCA Rund 40 Tauchbasen in vielen Küstenorten Mallorcas bieten auch Anfängern Schnuppertauchgänge an. Laut dem Balearischen Tauchbasenverband ACBIB kostet ein solcher Tauchgang zwischen 90 und 150 Euro, die Ausrüstung ist inbegriffen. Zusätzlich ist eine Tauchversicherung nötig, die etwa 30 Euro kostet und in der Regel ein Jahr lang weltweit gültig ist. Auch wenn sich das Wasser im Sommer mitunter der 30-Grad-Marke nähert, ist es in der Tiefe meist etwas kühler. Ein dünner Neoprenanzug ist deshalb sinnvoll – auch weil die Tarierweste auf nackter Haut scheuern kann. Bevor es ins Wasser geht, stehen einige Sicherheitsübungen auf dem Programm. Anschließend geht es mit einem Tauchlehrer bis auf zwölf Meter Tiefe. Je nach Tauchplatz startet der Ausflug vom Boot oder direkt vom Ufer. Unter Wasser begegnen Tauchern unter anderem Muränen, Seesterne, Große Rote Drachenköpfe, Rochen, Drückerfische und Zackenbarsche. Große regionale Unterschiede gibt es kaum. Besonders attraktiv sind jedoch Meeresschutzgebiete wie El Toro und die Illes Malgrats an der Südwestküste. Dort sind die Fische oft größer und weniger scheu, da die Fischerei stark eingeschränkt ist. Zu den bekanntesten Tauchrevieren zählt außerdem Cabrera. Die Gewässer rund um die geschützte Inselgruppe gelten als besonders artenreich und gehören für einige Taucher zu den schönsten Spots im Mittelmeer. Ein weiteres saisonales Highlight sind die Rochen vor der Küste von Llucmajor. Im Frühjahr kommen verschiedene Arten in Küstennähe, unter anderem rund um das Cap Enderrocat, um sich fortzupflanzen. Teilweise lassen sich die Tiere sogar von der Wasseroberfläche aus beobachten.

Contenido embebido de VG Wort.

Abonnieren, um zu lesen