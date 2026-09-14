Regen und "Abkühlung" auf Mallorca angekündigt: Die Wollmütze kann noch im Schrank bleiben

Regen und ein Temperaturrückgang – der spanische Wetterdienst Aemet kündigt auf der Plattform X für die neue Woche ein wenig meteorologisches Entertainment an. Schaut man sich die Vorhersage im Detail an, ist aber Skepsis angebracht, inwieweit wirklich ein Wetterumschwung ins Haus steht.

Für Montag (14.9.) und Dienstag bleibt die Lage zunächst stabil. Viel Sonne, kaum ein Wölkchen und Temperaturen, die am frühen Nachmittag in weiten Teilen der Insel die 30 Grad übersteigen. Der Wind weht am Montag schwach aus wechselnder und am Dienstag schwach aus westlicher Richtung.

Der Umschwung, wenn man ihn denn so nennen kann, setzt am Mittwoch ein. Der Tag beginnt zwar sonnig, ab den Mittagsstunden bilden sich aber dunkle Wolken, die "vereinzelte Schauer" mitbringen können. Die Regenwahrscheinlichkeit ist in Santa Maria del Camí, Sóller und Palma mit 65 beziehungsweise 60 Prozent am höchsten. Im Nordosten bei Cala Ratjada dürfte es wahrscheinlich trocken bleiben. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Wochenbeginn kaum. Der Wind kann gen Nachmittag ein bisschen stärker aus nördlicher und nordöstlicher Richtung pusten.

Leichter Temperraturrückgang

Auch am Donnerstag kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt am Vormittag bei rund 50 Prozent, zum Nachmittag hin nimmt sie auf der ganzen Insel ab. Die Temperaturen sinken leicht. In Pollença werden Höchstwerte um die 28 Grad erwartet. Im Rest der Insel liegen die Temperaturen ein bis zwei Grad darunter. Die Wollmütze kann noch im Schrank bleiben.

Zumal die Werte tags darauf wieder steigen und an vielen Orten wieder bei 30 Grad liegen. Dafür dürfte es am Freitag wirklich nass werden. Am Vormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Sóller, Inca und Santa Maria del Camí bei 75 Prozent. Zum Nachmittag hin wird aber in weiten Teilen Mallorcas wieder mit Sonnenschein gerechnet.