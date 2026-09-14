Weil er im falschen Hotel war: Mallorca-Urlauber rastet in Port d'Alcúdia aus und verletzt drei Polizisten
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Der 22-Jährige wollte nicht einsehen, dass er in einem anderen Hotel untergebracht war
Ein 22-jähriger französischer Urlauber ist auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er drei Beamte der Guardia Civil angegriffen und verletzt haben soll. Zuvor hatte der Mann versucht, in ein Hotel zu gelangen, in dem er gar nicht untergebracht war. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (13.9.) an der Rezeption eines Hotels von Port d'Alcúdia.
Mitarbeiter hatten die Guardia Civil gerufen, weil sich dort ein aggressiver junger Mann aufhielt, der in ein Zimmer gelangen wollte, obwohl er nicht Gast des Hauses war. Als die Beamten eintrafen, beschimpfte der 22-Jährige laut Angaben der Guardia Civil die Hotelmitarbeiter, die ihm den Zutritt verweigerten. Anhand seines Identifikationsarmbands stellten die Beamten fest, dass er in einem anderen Hotel in der Umgebung wohnte.
Urlauber beleidigte die Beamten
Sie erklärten ihm das Missverständnis und wiesen ihm den Weg zu seiner Unterkunft. Der aufgebrachte Urlauber ignorierte die Hinweise jedoch und verhielt sich weiterhin aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Beamten und versuchte mehrfach, auf sie loszugehen. Schließlich wurde der Mann überwältigt. Dabei leistete er heftigen Widerstand und schlug und trat nach den Einsatzkräften.
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