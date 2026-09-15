Sieben Jahre Haft gefordert: Jetzt steht der Prozesstermin für Mallorcas Kegelbrüder fest

Der Prozesstermin für den sogenannten Kegelbrüder-Fall auf Mallorca steht fest. Wie Strafverteidigerin Maria Barbancho der MZ bestätigt, wird der Fall im Mai 2028 vor dem balearischen Landgericht verhandelt. Dass der Termin anderthalb Jahre in der Zukunft liegt, sei angesichts der Umstände vor Gericht völlig normal. "Die Justiz auf Mallorca ist komplett überlastet."

"Die Kegelbrüder werden bis zum Stichtag für ihre Unschuld kämpfen. Dafür lehnten sie auch Angebote für eine außergerichtliche Einigung ab", so Barbancho. Zum Prozessauftakt kommt es am 2. Mai 2028. Für den 3.,4.,5. und 15. Mai sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt. Im Normalfall zieht sich das Gericht nach den Prozesstagen zurück. Mit einem Urteil ist erst Wochen danach zu rechnen. Die Staatsanwaltschaft fordert je sieben Jahre Haft.

Das wird den Deutschen vorgeworfen

Die acht deutschen Urlauber sollen im Mai 2022 einen schweren Brand in der Bar Why Not Mallorca verursacht haben. Ende Januar erhob die Staatsanwaltschaft auf der Insel offiziell Anklage.

Die Kegelbrüder nach der Ankunft in Deutschland. / dpa

Die acht Beschuldigten im Alter von 26 bis 30 Jahren haben keine Vorstrafen und saßen vom 21. Mai bis 16. Juli 2022 in Untersuchungshaft in Palma. Gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 500.000 Euro kamen sie frei. Sie bestreiten die Vorwürfe. Laut ihrer Darstellung haben sie vielmehr versucht, den Brand zu löschen.

Schaden niedriger als erwartet

Der Schaden in der Bar Why Not wird von einem Gutachter auf gut 65.000 Euro geschätzt, die Versicherung zahlte bereits gut 15.000 Euro. Die darunter liegenden Bar Cupido brannte völlig nieder. Der Schaden wurde anfangs auf 129.000 Euro geschätzt, der Gutachter kam jedoch nur auf 7.200 Euro.

Eine Wohnungseigentümerin erlitt Schäden in Höhe von knapp 12.000 Euro (sie bekam gut 42.000 Euro von der Versicherung), und auch die Mieterin der Immobilie stellte nicht näher genannte Ansprüche. Der Schaden des Hotels, in dem die Kegelbrüder untergebracht waren, auf gut 14.000 Euro geschätzt.

Da die Höhe der Schäden deutlich niedriger ist als anfangs befürchtet, hat das Landgericht den Kegelbrüdern einen großen Teil der Kaution zurückerstattet.