Schon wieder Warnstufe Orange: Mallorca rüstet sich für das nächste mögliche Unwetter

Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Mallorca erneut die Warnstufe Orange ausgegeben. Wie in der vergangenen Woche sind schwere Unwetter möglich. Die Vorzeichen sind diesmal aber nicht so klar.

Am Dienstag wird es nochmal spätsommerlich. Bei bis zu 34 Grad - in der Inselmitte und im Norden Mallorcas - scheint die Sonne den ganzen Tag. Die Wassertemperaturen an den Stränden betragen 28 Grad. Der Wind weht mäßig. Die Nacht könnte bei 18 bis 21 Grad etwas wärmer als zuletzt werden.

Schon am Mittwoch ändert sich das Inselwetter. Am Nachmittag sind Schauer möglich. Von 13 bis 19 Uhr gelten in der Inselmitte und im Süden Mallorcas die Warnstufe Gelb. Starke Gewitter und heftige Schauer sind möglich. Aemet rechnet mit bis zu 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde. Der Wetterradar zeigt allerdings nur Wolkenfetzen an. Gut möglich, dass es sich lediglich um ein paar Tropfen handelt.

Warnstufe Orange, aber geringe Regenwahrscheinlichkeit

Ähnlich unsicher ist die Lage am Donnerstag. Dann gilt inselweit und ganztägig die Warnstufe Orange. Neben nun 40 Litern Niederschlag pro Stunde und Gewitter sind Sturmböen sowie Hagel drin. Aemet selbst beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma jedoch nur auf 60 Prozent, in Inca auf 55 Prozent und in Alcúdia auf 45 Prozent. Beim Wetterradar sind in den Morgenstunden Gewitterwolken zu sehen. Es sieht jedoch weitaus weniger bedrohlich aus als das Unwetter in der vergangenen Woche.

Aemet wird die Warnstufen im Wochenverlauf weiter aktualisieren. Eine Herabstufung von Orange auf Gelb ist nicht ausgeschlossen. Wobei der Wetterdienst lieber einmal mehr warnt als gar nicht.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, erneut sind Schauer möglich. Die Warnstufen gehen bislang nur bis zum Donnerstag. Am Wochenende kehrt langsam der Sonnenschein zurück. Die Temperaturen bleiben die Woche über konstant.