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Tödliche Messerattacke auf Mallorca: Mutmaßlicher Täter ist minderjährig

Die beiden Jugendlichen waren offenbar wegen ausstehender Schulden in Streit geraten

Ermittler der Nationalpolizei am Tatort.

Ermittler der Nationalpolizei am Tatort. / X.P.

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Xavier Peris

Im Fall der tödlichen Messerattacke in Palma am Sonntagabend (13.9.) hat die Nationalpolizei bekanntgegeben, dass der mutmaßliche Täter minderjährig ist. Dadurch mussten die Ermittlungen beschleunigt werden, damit er so schnell wie möglich der Jugendstaatsanwaltschaft vorgeführt werden kann. Diese muss entscheiden, welche Maßnahmen gegen ihn verhängt werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass er in die Jugendstrafanstalt Es Pinaret in der Gemeinde Marratxí gebracht wird.

Das ist geschehen

Yassar, der mutmaßliche Täter, soll das Opfer Hodaifa am Sonntag gegen 23 Uhr mitten auf der Straße Indalecio Prieto in Son Gotleu vor zahlreichen Zeugen niedergestochen haben. Das Opfer brach auf dem Gehweg zusammen. Als der Rettungswagen eintraf, hatte der junge Mann keinen Puls mehr. Den Sanitätern gelang es, ihn wiederzubeleben; anschließend wurde er in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Trotz aller Bemühungen starb der junge Mann in der Nacht.

Der mutmaßliche Angreifer war unterdessen zu Fuß geflüchtet. Mehrere Polizeieinheiten suchten nach ihm, nachdem sie eine Beschreibung des Jugendlichen erhalten hatten, und spürten ihn gegen ein Uhr nachts auf. Die Beamten fanden die Tatwaffe nicht.

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Nach Angaben der Augenzeugen gerieten die beiden jungen Männer wegen ausstehender Schulden in Streit. Yassar soll Hodaifa zunächst einen Kopfstoß versetzt haben. „Im nächsten Moment hatte er ein Messer in der Hand und stach ihm direkt in die Brust“, berichteten Zeugen.

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