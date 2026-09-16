58 Migranten erreichen in einer Nacht die Balearen – fünf Boote entdeckt

Die Sicherheitskräfte haben in der Nacht auf Mittwoch (16.9.) insgesamt 58 Migranten gerettet, die in fünf Booten die Balearen erreicht hatten. Zwei der Boote wurden vor Formentera entdeckt, zwei weitere vor Cabrera und eines bei der Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas. Das erste dieser fünf Boote wurde nach Angaben der Regierungsdelegation am Dienstag um 21.48 Uhr bemerkt. Beamte der Guardia Civil von Formentera griffen neun Menschen im Küstenbereich der Playa de Es Caló auf Formentera auf.

Gegen 23.50 Uhr retteten die Guardia Civil und die spanische Seenotrettung Salvamento Marítimo zwölf Migranten auf See, rund drei Seemeilen südlich der Insel Cabrera. Ein weiteres Boot mit 18 Menschen an Bord wurde gegen 1.10 Uhr an der Küste der Colònia de Sant Jordi von Beamten der Guardia Civil von Santanyí und der Lokalpolizei von Ses Salines aufgegriffen.

Gegen 2.05 Uhr entdeckten Beamte der Guardia Civil von Santanyí und der Salvamento Marítima ein viertes Boot drei Seemeilen südlich von Cabrera. Darin befanden sich sieben Migranten. Schließlich wurde um 4 Uhr in Es Copinar auf Formentera das letzte Boot mit zwölf Menschen aufgegriffen.

5.515 Migranten seit Jahresbeginn

Seit Beginn des Jahres haben nach Angaben des spanischen Innenministeriums und der Regierungsdelegation auf den Balearen insgesamt 321 Boote mit 5.515 Migranten den Archipel erreicht. Im Jahr 2025 kamen 401 Boote mit 7.321 Menschen auf den Inseln an. Das waren 24,5 Prozent mehr Migranten und knapp 15 Prozent mehr Boote als im Jahr 2024.