Wetterdienst weitet Warnstufe Orange aus: Doch regnet es überhaupt auf Mallorca?

Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe am Mittwoch von Gelb auf Orange hochgestuft. Auch am Donnerstag gilt die zweithöchste Unwetterwarnung. Beim Blick auf den Wetterradar kommen jedoch Zweifel auf, ob es wirklich so schlimm wird.

"Kalte Luftmassen sorgen für den nächsten Wetterumschwung", schreibt Aemet in den sozialen Netzwerken. "Es sind erneut heftige Gewitter, Niederschläge mit bis zu 50 Litern pro Stunde und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 90 km/h möglich."

Warnstufe Orange nur im Süden Mallorcas

Am Mittwoch gilt von 13 bis 21 Uhr die Warnstufe Gelb (außer im Norden). Sie warnt vor Starkregen und Gewitter. Die Warnstufe Orange gilt im gleichen Zeitraum nur im Süden Mallorcas wegen der Niederschläge. "30 Liter pro Stunde, am wahrscheinlichsten zwischen Llucmajor und Campos", schreibt Aemet dazu.

Beim Wetterradar, der sich natürlich auch irren kann, sind nur vereinzelte Schauer am späten Nachmittag und Abend in der Inselmitte zu sehen. Im Vergleich zur vergangenen Woche, wo man das Unwetter im Anflug sehen konnte, wirkt die Lage weniger bedrohlich. Aemet selbst gibt nur eine Wahrscheinlichkeit von 40 bis 70 Prozent auf Eintreffen des Unwetters.

Hohe Warnstufe, aber wohl kaum Regen

Für den Donnerstag gibt es keine kurzfristigen Änderungen. Es gilt weiterhin inselweit und ganztägig die Warnstufe Orange. Erneut liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40 bis 70 Prozent. In den meisten Orten ist es nicht mal klar, ob es überhaupt regnen wird.

Laut Wetterradar kommen die dunklen Wolken in den frühen Morgenstunden vom Westen und erreichen gegen 5 Uhr hauptsächlich den Südwesten. Tagsüber ist es eher sonnig bei höchstens wenigen Tropfen.

Für den Freitag hat Aemet aktuell keine Warnstufe ausgegeben, wenngleich es wohl deutlich mehr regnen soll.