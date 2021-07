Erstmals hat ein führender deutscher Politiker verschärfte Einreiseregelungen für Urlauber aus Risikogebieten gefordert. "Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten mindestens fünf Tage zu Hause bleiben und die Quarantäne danach erst bei einem negativen PCR-Test verlassen dürfen", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gegenüber der "Bild am Sonntag". Neben Mallorca und ganz Spanien sind derzeit auch andere Urlaubsländer wie Griechenland und die Türkei als Risikogebiete eingestuft.

Der Vorschlag von Tschentscher entspräche den für sogenannte Hochinzidenzgebiete von der Bundesregierung vorgesehenen Reisebestimmungen. Bei Anreisen aus diesen Regionen und Ländern müssen Nicht-Geimpfte, auch Kinder ab 6 Jahren, bei ihrer Rückkehr für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Genesene und Geimpfte können sich von der Quarantänepflicht befreien lassen. Wichtigstes Kriterium für eine Einstufung als Hochinzidenzgebiet ist eine Corona-Inzidenz von über 200 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im Falle von Mallorca und den Nachbarinseln, wie auch etlicher anderer spanischer Regionen, ist dieses Kriterium erfüllt.

Tschentscher begründete seinen Vorstoß damit, dass die "laxe Einreiseverordnung des Bundes" zu in Deutschland wieder steigenden Zahlen führe. In Hamburg sei aktuell "jede dritte Covid-19-Infektion auf Auslandsflugreisen zurückzuführen", so der SPD-Politiker.

Nach den derzeit gültigen Reisebestimmungen für Risikogebiete müssen nicht-geimpfte Flugreisende vor der Rückkehr nach Deutschland einen PCR- oder Antigentest absolvieren und das negative Ergebnis vor Abflug am Counter der Fluggesellschaft vorlegen. Auf Mallorca machen die meisten Reisende einen Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und laut den Bestimmungen der Balearen-Regierung maximal 30 Euro kosten darf. Tschentscher jedoch zweifelt an der Aussagekraft dieser Tests: Sie seien "unzuverlässig und würden schlecht kontrolliert", heißt es in der "Bild am Sonntag", die den Artikel mit "Quarantäne-Pflicht für ungeimpfte Mallorca-Urlauber?" überschreibt. /ck