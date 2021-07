Sowohl der Bundestagswahlkampf als auch die Impfkampagne gegen das Coronavirus gehen in die heiße Phase. Bei der SPD dachte man sich offensichtlich, dass man beide Aspekte verbinden könnte, und so wirbt die Sozialdemokratische Partei Deutschlands seit Donnerstag (29.7.) mit großen Plakatwänden auf Mallorca für die Impfung. Laut der für die Kampagne zuständigen Agentur Brinkert Lück aus Hamburg sind rund um Palma de Mallorca mehrere dieser Plakatwände zu sehen, vor allem an der Partyhochburg Playa de Palma.

Laut einem Sprecher der Agentur wurden die Plakate in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Dienstleister auf Mallorca angebracht. Die Örtlichkeit, rund um den Ballermann, sei natürlich kein Zufall. Schließlich ginge an dem Strandabschnitt inzwischen die Party beinahe wie vor Corona weiter. Und viele der dort Feiernden sind noch nicht oder zumindest nicht vollständig geimpft. Gleichzeitig lässt der Impfrhythmus in Deutschland bereits spürbar nach.

Die Plakatwände der SPD haben zwei verschiedene Botschaften. Auf der einen ist ein kleiner Behälter mit Impstoff abgebildet. Darunter steht in großen Lettern "Schatzi, schenk mir ne Dosis" in Anspielung auf den Ballermann-Hit von Mickie Krause "Schatzi, schenk mir ein Foto". Das dürften vor allem die Party-Urlauber an der Playa de Palma verstehen. Darunter heißt es: "Jede Impfung hilft, Corona zu besiegen. Schütze Dich und andere und hole Dir noch heute einen Impftermin." Weiter unten ist dieser Text noch einmal auf Spanisch übersetzt.

Auf einem anderen Plakat heißt es auf der linken Seite unter einem Impfstoff-Gläschen: "Ein kleiner Pieks für dich" und auf der rechten Seite unter einem Foto von zwei euphorisch in die Ferien startenden Urlauber: "Ein großer Schritt zur Normalität." Auch diese beiden Sätze wurden auf Spanisch übersetzt. Die Plakate werden für zwei Wochen bis etwa Mitte August zu sehen sein.

Man wolle mit der Aktion noch mehr Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen, erklärte der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die stetig fallenden Impfzahlen seien "nicht gut". "Der Impfstoff ist da, wir müssen ihn nur auch an die Menschen bringen. Dafür braucht es auch Kreativität und Überzeugungskraft. Viele sind gerade auf Mallorca im Urlaub, da ist es doch logisch, dass wir auch hier für den Kampf gegen Corona werben."

Die Aktion der SPD erinnert an eine ähnliche Kampagne der FDP, die im Jahr 2017 für die Briefwahl warb. Ebenfalls wie aus dem Nichts tauchten damals die Plakate auf Mallorca auf. "Auch im 17. Bundesland darf man wählen", hieß es darauf. "Jetzt Briefwahl in Deutschland beantragen." Auf Twitter bewarb die Partei die Aktion mit dem Spruch: "Auf Mallorca und Du fragst dich: ¿Dónde está el Wahllokal?" Bereits im Jahr 1998 hatte der damalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt an Palmas Flughafen ein Plakat geklebt und damit seinen Landsleuten "Schönen Urlaub!" gewünscht - mit dem Zusatz: „Und das nicht nur alle fünf Jahre - wie die Grünen meinen."